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Раздел: Медицина  
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Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна

Ученые вычислили опасную для здоровья дозу снаСон днем незначительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Международная группа ученых признала, что переизбыток сна повышает риск заболеваний сердца. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Европейского общества кардиологии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360tv.

Ученые изучали дневники сна более 116 тысяч человек, собранные за восемь лет в семи регионах мира. Они установили, что оптимальная длительность сна шесть-восемь часов в сутки. Те, кто спит более восьми часов ежесуточно увеличивают риск смерти на пять процентов. Спящие более десяти часов рискуют на 41% сильнее.

Ученые отметили, что сон днем также незначительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, если человек спит менее шести часов.

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Ранее ученые из университета штата Небраска в Омахе (США) выяснили, что куркума очень полезна для здоровья, так как повышает выносливость сердца. Эта приправа помогает доставлять химиотерапию в раковые клетки и положительно воздействует на работу сердца.
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 Теги: Ученые, сон, здоровье

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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