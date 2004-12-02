Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему мы выпиваем мало воды
Вода очень важна для нашего организма.
Любой диетолог мира тебе скажет, что для того, чтобы похудеть, необходимо регулярно пить воду - не меньше своей суточной нормы в день. Ведь, именно это - главный ключ к потери лишнего веса. Но, бывает, что вода уже совсем не лезет: попросту отсутствует какое-либо желание ее пить.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.
Об этом с уверенностью заявляют эксперты: по их словам, человеческий организм может всегда чувствовать потребность в жидкости, а если это не происходит - вполне возможно, что проблема кроется в нарушении нормальной работы почек или в отсутствии правильной передачи нервных импульсов в клетках.
Ведь в день мы тратим около 2.5 литров воды - и это не в жару, а в нормальных комнатных условиях со средним уровнем влажности воздуха. Поэтому ты физически должна постоянно ощущать жажду - организму жизненно необходима влага для поддержания себя в тонусе.
Читайте также: Медики объяснили, почему теплая вода полезнее холодной
Если же не выпивать в день свою норму воды (речь идет именно о ней, а не о бульонах, соках и чаях - подчеркивают ученые), это может привести к таким серьезным проблемам, как появление камней в почках, сбой метаболизма, а также набор лишнего веса, преждевременное появление морщин на лице, регулярным головным болям и сгущению крови.
Поэтому, если ты отметила за собой отсутствие желания восполнить свой организм жидкостью - советуем тебе в срочном порядке обратиться к нефрологу или к невропатологу.
Любой диетолог мира тебе скажет, что для того, чтобы похудеть, необходимо регулярно пить воду - не меньше своей суточной нормы в день. Ведь, именно это - главный ключ к потери лишнего веса. Но, бывает, что вода уже совсем не лезет: попросту отсутствует какое-либо желание ее пить.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.
Об этом с уверенностью заявляют эксперты: по их словам, человеческий организм может всегда чувствовать потребность в жидкости, а если это не происходит - вполне возможно, что проблема кроется в нарушении нормальной работы почек или в отсутствии правильной передачи нервных импульсов в клетках.
Ведь в день мы тратим около 2.5 литров воды - и это не в жару, а в нормальных комнатных условиях со средним уровнем влажности воздуха. Поэтому ты физически должна постоянно ощущать жажду - организму жизненно необходима влага для поддержания себя в тонусе.
Читайте также: Медики объяснили, почему теплая вода полезнее холодной
Если же не выпивать в день свою норму воды (речь идет именно о ней, а не о бульонах, соках и чаях - подчеркивают ученые), это может привести к таким серьезным проблемам, как появление камней в почках, сбой метаболизма, а также набор лишнего веса, преждевременное появление морщин на лице, регулярным головным болям и сгущению крови.
Поэтому, если ты отметила за собой отсутствие желания восполнить свой организм жидкостью - советуем тебе в срочном порядке обратиться к нефрологу или к невропатологу.
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