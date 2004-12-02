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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, почему мы выпиваем мало воды

Медики объяснили, почему мы выпиваем мало водыВода очень важна для нашего организма.

Любой диетолог мира тебе скажет, что для того, чтобы похудеть, необходимо регулярно пить воду - не меньше своей суточной нормы в день. Ведь, именно это - главный ключ к потери лишнего веса. Но, бывает, что вода уже совсем не лезет: попросту отсутствует какое-либо желание ее пить.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.

Об этом с уверенностью заявляют эксперты: по их словам, человеческий организм может всегда чувствовать потребность в жидкости, а если это не происходит - вполне возможно, что проблема кроется в нарушении нормальной работы почек или в отсутствии правильной передачи нервных импульсов в клетках.

Ведь в день мы тратим около 2.5 литров воды - и это не в жару, а в нормальных комнатных условиях со средним уровнем влажности воздуха. Поэтому ты физически должна постоянно ощущать жажду - организму жизненно необходима влага для поддержания себя в тонусе.

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Если же не выпивать в день свою норму воды (речь идет именно о ней, а не о бульонах, соках и чаях - подчеркивают ученые), это может привести к таким серьезным проблемам, как появление камней в почках, сбой метаболизма, а также набор лишнего веса, преждевременное появление морщин на лице, регулярным головным болям и сгущению крови.

Поэтому, если ты отметила за собой отсутствие желания восполнить свой организм жидкостью - советуем тебе в срочном порядке обратиться к нефрологу или к невропатологу.
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 Теги: Медики, вода, жидкость

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Сегодня, 21:43 » Автор: Едгар Букмирза
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