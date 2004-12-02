Раздел: Медицина
Как избежать появление варикоза: несложные правила
10 советов, которые позволят сохранить вены здоровыми
Варикозные вены считаются одной из главных проблем эстетического характера, подрывающих женскую красоту. Но опасность варикоза выходит за рамки эстетики. Его профилактика - важное условие, которое поможет сохранить вены здоровыми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Нельзя забывать о том, что варикозное расширение вен представляет собой нарушение кровообращения. Хотя далеко не всегда варикоз становится по-настоящему опасным. Иногда это расстройство указывает на наличие других заболеваний.
Именно поэтому так важно сформировать полезные привычки, которые послужат хорошей профилактикой и лечением варикоза, если он уже появился. Несмотря на то, что далеко не все факторы риска мы можем контролировать, профилактические меры способны заметно снизить вероятность появления варикоза, пишет health info, ссылаясь на «Шаг к здоровью».
Что такое варикоз?
Варикозное расширение вен характеризуется появлением расширенных изогнутых вен. Его причину следует искать в ослаблении клапанов, регулирующих кровоток.
Хотя от варикоза может пострадать любая вена, чаще всего страдают вены, расположенные в нижней части нашего тела. Дело в том, что именно они чаще всего оказываются перегруженными, когда наше тело находится в определённых положениях.
Такие вены приобретают красноватый или сиреневый цвет и становятся заметными под поверхностью кожи.
Каковы причины варикоза?
Довольно часто варикоз распространяется на ноги и ступни, поскольку именно нижняя часть нашего тела несёт на себе основную нагрузку веса человека, обусловленную действием силы притяжения земли.
Заболевание может появляться в любом возрасте. Чаще всего оно развивается у взрослых людей. Необходимо отметить факторы риска, увеличивающие вероятность появления варикозного расширения вен:
Лишний вес и полнота
Беременность
Наследственность
Неправильное положение тела сидя и во время ходьбы
Заболевания органов кровообращения
Симптомы варикоза
Многие уверены, что единственным симптомом варикоза являются расширенные и выпирающие вены. Это не так. Существуют и другие сигналы, которые свидетельствуют о развитии данного заболевания:
Выпирающие вены
Боли и ощущение тяжести в ногах
Жжение, судороги и отеки в нижних конечностях
Зуд в области вен
Кровотечение из пострадавших вен
Изменения кожи или уплотнение вен
10 лучших советов по профилактике варикоза
Лучший способ профилактики и лечения варикоза состоит в том, чтобы вести более здоровый образ жизни и ограничить вредные привычки. Обратите внимание на рекомендации, указанные ниже:
1. Почаще меняйте положение тела
Когда мы подолгу находимся в одной и той же позе стоя или сидя, возрастает риск развития варикозного расширения вен. Старайтесь почаще менять положение тела, хотя бы на несколько минут.
Длительное нахождение в одном и том же положении негативным образом сказывается на кровообращении, из-за чего увеличивается вероятность появления варикоза.
2. Принимайте холодный душ
Холодный душ является одной из наиболее полезных процедур для нашего кровообращения. Хотя время от времени полезен и расслабляющий горячий душ, низкие температуры более полезны, поскольку именно они активируют наше кровообращение.
3. Носите одежду подходящего размера
Ношение стишком узкой одежды, особенно брюк и джинсов, затрудняет обратный кровоток по венам. Это увеличивает риск появления варикоза.
Лучше отдавать предпочтение свободной одежде, которая не оказывает давления на тело.
4. Держитесь подальше от источников тепла
Продолжительное нахождение на солнце или возле источников тепла способно вызывать нарушения кровообращения и задержку жидкости.
Чтобы сохранить вены и ноги здоровыми, защищайте себя от солнечных лучей и отопительных приборов.
5. Используйте компрессионное белье, чтобы сохранить вены здоровыми
Компрессионные чулки являются терапевтической одеждой, способной улучшить кровоток и уберечь от нарушений кровообращения, приводящих к появлению варикоза.
6. Не злоупотребляйте высокими каблуками
Высокие каблуки красивы и с ними мы чувствуем себя привлекательнее. Тем не менее, длительное ношение таких каблуков вызывает тяжесть в ногах и увеличивает возможность появления сосудистых звёздочек и варикоза.
7. Выполняйте физические упражнения
Любая форма физической активности полезна для нашего кровообращения. Именно поэтому для профилактики варикоза мы рекомендуем вам разработать план ежедневных тренировок. Не имеет значения, будете вы заниматься дома или в спортивном центре.
8. Улучшите своё питание
Полезное и сбалансированное питание имеет решающее значение для поддержания хорошего кровообращения. Эта формула работает для людей любого возраста.
Витамины, минералы, антиоксиданты и жирные кислоты позволяют поддерживать в гармоничном состоянии все элементы сердечно-сосудистой системы.
9. Избегайте лишнего веса
Если вас беспокоит эта проблема очень важно посоветоваться с диетологом для того, чтобы вместе выбрать правильную диету.
Избегайте так называемых чудо-диет, обещающих быстрое похудение. Они часто наносят вред организму.
10. Пейте настои и отвары
Отвары и настои из целебных растений и специй способны стимулировать работу лимфатической системы и активировать наше кровообращение. Это позволяет удалить накопившиеся в организме токсины.
Безусловно, это тоже имеет значение для профилактики развития варикоза.
Имейте в виду, что помимо упомянутых выше советов существуют местные виды терапии, позволяющие успокоить воспаление и улучшить кровообращение в проблемной области.
Читайте также: Как сохранить здоровье глаз: несложные правила
Самое главное - своевременно начинать лечение варикозного расширения вен, не дожидаясь возможных осложнений. Так вы сможете сохранить вены здоровыми!
Варикозные вены считаются одной из главных проблем эстетического характера, подрывающих женскую красоту. Но опасность варикоза выходит за рамки эстетики. Его профилактика - важное условие, которое поможет сохранить вены здоровыми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Нельзя забывать о том, что варикозное расширение вен представляет собой нарушение кровообращения. Хотя далеко не всегда варикоз становится по-настоящему опасным. Иногда это расстройство указывает на наличие других заболеваний.
Именно поэтому так важно сформировать полезные привычки, которые послужат хорошей профилактикой и лечением варикоза, если он уже появился. Несмотря на то, что далеко не все факторы риска мы можем контролировать, профилактические меры способны заметно снизить вероятность появления варикоза, пишет health info, ссылаясь на «Шаг к здоровью».
Что такое варикоз?
Варикозное расширение вен характеризуется появлением расширенных изогнутых вен. Его причину следует искать в ослаблении клапанов, регулирующих кровоток.
Хотя от варикоза может пострадать любая вена, чаще всего страдают вены, расположенные в нижней части нашего тела. Дело в том, что именно они чаще всего оказываются перегруженными, когда наше тело находится в определённых положениях.
Такие вены приобретают красноватый или сиреневый цвет и становятся заметными под поверхностью кожи.
Каковы причины варикоза?
Довольно часто варикоз распространяется на ноги и ступни, поскольку именно нижняя часть нашего тела несёт на себе основную нагрузку веса человека, обусловленную действием силы притяжения земли.
Заболевание может появляться в любом возрасте. Чаще всего оно развивается у взрослых людей. Необходимо отметить факторы риска, увеличивающие вероятность появления варикозного расширения вен:
Лишний вес и полнота
Беременность
Наследственность
Неправильное положение тела сидя и во время ходьбы
Заболевания органов кровообращения
Симптомы варикоза
Многие уверены, что единственным симптомом варикоза являются расширенные и выпирающие вены. Это не так. Существуют и другие сигналы, которые свидетельствуют о развитии данного заболевания:
Выпирающие вены
Боли и ощущение тяжести в ногах
Жжение, судороги и отеки в нижних конечностях
Зуд в области вен
Кровотечение из пострадавших вен
Изменения кожи или уплотнение вен
10 лучших советов по профилактике варикоза
Лучший способ профилактики и лечения варикоза состоит в том, чтобы вести более здоровый образ жизни и ограничить вредные привычки. Обратите внимание на рекомендации, указанные ниже:
1. Почаще меняйте положение тела
Когда мы подолгу находимся в одной и той же позе стоя или сидя, возрастает риск развития варикозного расширения вен. Старайтесь почаще менять положение тела, хотя бы на несколько минут.
Длительное нахождение в одном и том же положении негативным образом сказывается на кровообращении, из-за чего увеличивается вероятность появления варикоза.
2. Принимайте холодный душ
Холодный душ является одной из наиболее полезных процедур для нашего кровообращения. Хотя время от времени полезен и расслабляющий горячий душ, низкие температуры более полезны, поскольку именно они активируют наше кровообращение.
3. Носите одежду подходящего размера
Ношение стишком узкой одежды, особенно брюк и джинсов, затрудняет обратный кровоток по венам. Это увеличивает риск появления варикоза.
Лучше отдавать предпочтение свободной одежде, которая не оказывает давления на тело.
4. Держитесь подальше от источников тепла
Продолжительное нахождение на солнце или возле источников тепла способно вызывать нарушения кровообращения и задержку жидкости.
Чтобы сохранить вены и ноги здоровыми, защищайте себя от солнечных лучей и отопительных приборов.
5. Используйте компрессионное белье, чтобы сохранить вены здоровыми
Компрессионные чулки являются терапевтической одеждой, способной улучшить кровоток и уберечь от нарушений кровообращения, приводящих к появлению варикоза.
6. Не злоупотребляйте высокими каблуками
Высокие каблуки красивы и с ними мы чувствуем себя привлекательнее. Тем не менее, длительное ношение таких каблуков вызывает тяжесть в ногах и увеличивает возможность появления сосудистых звёздочек и варикоза.
7. Выполняйте физические упражнения
Любая форма физической активности полезна для нашего кровообращения. Именно поэтому для профилактики варикоза мы рекомендуем вам разработать план ежедневных тренировок. Не имеет значения, будете вы заниматься дома или в спортивном центре.
8. Улучшите своё питание
Полезное и сбалансированное питание имеет решающее значение для поддержания хорошего кровообращения. Эта формула работает для людей любого возраста.
Витамины, минералы, антиоксиданты и жирные кислоты позволяют поддерживать в гармоничном состоянии все элементы сердечно-сосудистой системы.
9. Избегайте лишнего веса
Если вас беспокоит эта проблема очень важно посоветоваться с диетологом для того, чтобы вместе выбрать правильную диету.
Избегайте так называемых чудо-диет, обещающих быстрое похудение. Они часто наносят вред организму.
10. Пейте настои и отвары
Отвары и настои из целебных растений и специй способны стимулировать работу лимфатической системы и активировать наше кровообращение. Это позволяет удалить накопившиеся в организме токсины.
Безусловно, это тоже имеет значение для профилактики развития варикоза.
Имейте в виду, что помимо упомянутых выше советов существуют местные виды терапии, позволяющие успокоить воспаление и улучшить кровообращение в проблемной области.
Читайте также: Как сохранить здоровье глаз: несложные правила
Самое главное - своевременно начинать лечение варикозного расширения вен, не дожидаясь возможных осложнений. Так вы сможете сохранить вены здоровыми!
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