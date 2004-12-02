Раздел: Медицина
Врачи назвали фрукт, укрепляющий нервную систему
Названы уникальные целебные свойства хурмы.
Хурма содержит массу полезных веществ. Хурма используется для профилактики и лечения многих заболеваний, считается одним из самых диетических продуктов, способствующих похудению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Хурма богата витаминами С, Е и А, а также калием, кальцием, железом, фосфором, магнием, йодом и медью - этот богатый набор микроэлементов делает ее надежным защитником при авитаминозе (именно поэтому хурму рекомендуют включить в свой рацион ранней весной), помогает повысить работоспособность, поднять тонус организма и успокоить возбужденную нервную систему. Значительное содержание в хурме йода делает ее отличным средством для профилактики болезней и нарушений щитовидной железы.
Одно из самых полезных свойств хурмы для организма - ее пониженная кислотность. Хурма помогает наладить работу желудка при его расстройствах, при язвенной болезни, при болезни печени и почек. Она также обладает антибактериальными свойствами и помогает бороться с различными вирусами, в особенности, поражающими желудочно-кишечный тракт.
Помимо полезных свойств хурма обладает и несколькими противопоказаниями - в особенности, ее следует очень осторожно есть людям с нарушениями работы поджелудочной железы. Не рекомендуется хурма и диабетикам - поскольку хурма на 25% состоит из сахарозы, она может негативно сказаться на уровне сахара в организме.
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Польза хурмы доказана только при правильном хранении плода. Чтобы сохранить полезные свойства хурмы, спелую ягоду нужно хранить в холодильнике в отделении для фруктов и овощей, по возможности избегая повреждений.
Хурма содержит массу полезных веществ. Хурма используется для профилактики и лечения многих заболеваний, считается одним из самых диетических продуктов, способствующих похудению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Хурма богата витаминами С, Е и А, а также калием, кальцием, железом, фосфором, магнием, йодом и медью - этот богатый набор микроэлементов делает ее надежным защитником при авитаминозе (именно поэтому хурму рекомендуют включить в свой рацион ранней весной), помогает повысить работоспособность, поднять тонус организма и успокоить возбужденную нервную систему. Значительное содержание в хурме йода делает ее отличным средством для профилактики болезней и нарушений щитовидной железы.
Одно из самых полезных свойств хурмы для организма - ее пониженная кислотность. Хурма помогает наладить работу желудка при его расстройствах, при язвенной болезни, при болезни печени и почек. Она также обладает антибактериальными свойствами и помогает бороться с различными вирусами, в особенности, поражающими желудочно-кишечный тракт.
Помимо полезных свойств хурма обладает и несколькими противопоказаниями - в особенности, ее следует очень осторожно есть людям с нарушениями работы поджелудочной железы. Не рекомендуется хурма и диабетикам - поскольку хурма на 25% состоит из сахарозы, она может негативно сказаться на уровне сахара в организме.
Читайте также: Назван известный продукт, который может спровоцировать инсульт
Польза хурмы доказана только при правильном хранении плода. Чтобы сохранить полезные свойства хурмы, спелую ягоду нужно хранить в холодильнике в отделении для фруктов и овощей, по возможности избегая повреждений.
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