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Врачи назвали фрукт, укрепляющий нервную систему

Врачи назвали фрукт, укрепляющий нервную системуНазваны уникальные целебные свойства хурмы.

Хурма содержит массу полезных веществ. Хурма используется для профилактики и лечения многих заболеваний, считается одним из самых диетических продуктов, способствующих похудению.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Хурма богата витаминами С, Е и А, а также калием, кальцием, железом, фосфором, магнием, йодом и медью - этот богатый набор микроэлементов делает ее надежным защитником при авитаминозе (именно поэтому хурму рекомендуют включить в свой рацион ранней весной), помогает повысить работоспособность, поднять тонус организма и успокоить возбужденную нервную систему. Значительное содержание в хурме йода делает ее отличным средством для профилактики болезней и нарушений щитовидной железы.

Одно из самых полезных свойств хурмы для организма - ее пониженная кислотность. Хурма помогает наладить работу желудка при его расстройствах, при язвенной болезни, при болезни печени и почек. Она также обладает антибактериальными свойствами и помогает бороться с различными вирусами, в особенности, поражающими желудочно-кишечный тракт.

Помимо полезных свойств хурма обладает и несколькими противопоказаниями - в особенности, ее следует очень осторожно есть людям с нарушениями работы поджелудочной железы. Не рекомендуется хурма и диабетикам - поскольку хурма на 25% состоит из сахарозы, она может негативно сказаться на уровне сахара в организме.

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Польза хурмы доказана только при правильном хранении плода. Чтобы сохранить полезные свойства хурмы, спелую ягоду нужно хранить в холодильнике в отделении для фруктов и овощей, по возможности избегая повреждений.
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 Теги: хурма, польза для здоровья

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Сегодня, 09:15 » Автор: Ирина Шевченко
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