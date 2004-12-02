Раздел: Медицина
Медики назвали безопасную для здоровья дозу соли
Люди, которые едят много солёного, рискуют заработать гипертонию.
Ученые провели исследование, в ходе которого смогли установить, какое количество съедаемой ежедневно соли потребуется для того, чтобы убить человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Смертельно опасную дозу пытались установить на протяжении 24 лет. В течении всего этого времени за людьми велось повышенное наблюдение. Ученые отмечают, что повышенное потребление соли приводит к патологиям сосудов и прочим нежелательным для организма последствиям.
Все эти люди возрастом от 30 до 55 лет не имели к началу эксперимента склонности к артериальной гипертензии. За время эксперимента из их числа скончались 272 человека. Проанализировав обстоятельства их смерти и сопоставив их с данными наблюдений, ученые пришли к выводу, что доза соли, которую люди привыкли употреблять в пищу, связана с их риском умереть раньше времени.
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«Относительно безопасно количество от 1,2 до 9 граммов хлорида натрия в день. Те, кто ежедневно употреблял более 9 граммов соли, повергали свое здоровье повышенному риску смерти», - приводится мнение специалистов.
Ученые провели исследование, в ходе которого смогли установить, какое количество съедаемой ежедневно соли потребуется для того, чтобы убить человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Смертельно опасную дозу пытались установить на протяжении 24 лет. В течении всего этого времени за людьми велось повышенное наблюдение. Ученые отмечают, что повышенное потребление соли приводит к патологиям сосудов и прочим нежелательным для организма последствиям.
Все эти люди возрастом от 30 до 55 лет не имели к началу эксперимента склонности к артериальной гипертензии. За время эксперимента из их числа скончались 272 человека. Проанализировав обстоятельства их смерти и сопоставив их с данными наблюдений, ученые пришли к выводу, что доза соли, которую люди привыкли употреблять в пищу, связана с их риском умереть раньше времени.
Читайте также: Диетологи подсказали, какая сладость поможет похудеть
«Относительно безопасно количество от 1,2 до 9 граммов хлорида натрия в день. Те, кто ежедневно употреблял более 9 граммов соли, повергали свое здоровье повышенному риску смерти», - приводится мнение специалистов.
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