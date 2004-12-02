Раздел: Медицина
Врачи назвали фрукт, нормализующий пищеварение
Диетологи советуют есть бананы каждый день.
Бананы считаются одними из самых полезных фруктов, ведь они могут заменить даже некоторые лекарства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Витамины
В одном плоде много витаминов группы В, которые необходимы для бодрости, высокого иммунитета и хорошей памяти. К тому же, в бананах содержится дневная норма калия, который нужен для нормального обмена веществ.
Много клетчатки
Банан насыщен пищевыми волокнами, которые нормализуют пищеварение и предотвращают накопление лишних жировых отложений.
Восстановление клеток желудка
Банан – просто находка для людей с проблемами пищеварения. Его даже рекомендуют врачи на ранних стадиях вместо таблеток при гастрите, пищевых и алкогольных отравлениях. Все дело в том, что банан прекрасно восстанавливает поврежденные клетки слизистой желудка.
Снимает отеки
Бананы помогают воде не задерживаться в организме. А плохой водный обмен именно и провоцирует различные отеки. Они могут возникать из-за определенных болезней или, например, после слишком активной вечеринки.
Улучшает настроение
В бананах очень много гормона триптофана, который отвечает за настроение. Ученые обнаружили, что через несколько минут после бананового перекуса у людей улучшается настроение.
Повышает либидо
Банан – самый известный афродизиак в мире. Поэтому десерт с бананами во время романтического вечера могут гарантировать вам приятное продолжение.
Читайте также: Медики назвали дневную сонливость предвестником опасной болезни
Кроме полезных свойств, банан также достаточно калориен. Поэтому не стоит злоупотреблять этим фруктом, ведь можно набрать немного лишних килограммов.
Бананы считаются одними из самых полезных фруктов, ведь они могут заменить даже некоторые лекарства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Витамины
В одном плоде много витаминов группы В, которые необходимы для бодрости, высокого иммунитета и хорошей памяти. К тому же, в бананах содержится дневная норма калия, который нужен для нормального обмена веществ.
Много клетчатки
Банан насыщен пищевыми волокнами, которые нормализуют пищеварение и предотвращают накопление лишних жировых отложений.
Восстановление клеток желудка
Банан – просто находка для людей с проблемами пищеварения. Его даже рекомендуют врачи на ранних стадиях вместо таблеток при гастрите, пищевых и алкогольных отравлениях. Все дело в том, что банан прекрасно восстанавливает поврежденные клетки слизистой желудка.
Снимает отеки
Бананы помогают воде не задерживаться в организме. А плохой водный обмен именно и провоцирует различные отеки. Они могут возникать из-за определенных болезней или, например, после слишком активной вечеринки.
Улучшает настроение
В бананах очень много гормона триптофана, который отвечает за настроение. Ученые обнаружили, что через несколько минут после бананового перекуса у людей улучшается настроение.
Повышает либидо
Банан – самый известный афродизиак в мире. Поэтому десерт с бананами во время романтического вечера могут гарантировать вам приятное продолжение.
Читайте также: Медики назвали дневную сонливость предвестником опасной болезни
Кроме полезных свойств, банан также достаточно калориен. Поэтому не стоит злоупотреблять этим фруктом, ведь можно набрать немного лишних килограммов.
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