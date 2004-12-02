» » Диетологи назвали продукты, подавляющие тягу к сладкому
Раздел: Медицина  
0

Диетологи назвали продукты, подавляющие тягу к сладкому

Диетологи назвали продукты, подавляющие тягу к сладкому5 продуктов, которые снижают тягу к сладостям

Диетологи назвали продукты, употребление которых притупляет желание лакомиться чем-то сладким. Соответственно, употребляя меньше сладкого, можно рассчитывать на эффект похудения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Запомнить нетрудно: таких продуктов – пять.

Продукт, который снижает тягу к сладкому: яйца. Куриные яйца-чемпионы по содержанию белка, помогающего держать под контролем аппетит, и есть в целом меньше в течение дня. По словам специалистов, белок выступает ингибитором по отношению к синтезу гормона голода грелина. Особенно хорошо употреблять насыщенные белком продукты на завтрак.

Продукт, который снижает тягу к сладкому: финики. Эти сухофрукты - здоровая альтернатива сластям. В финиках содержится большое количество клетчатки, а также калий, железо и другие полезные микроэлементы – никакой вид десерта не отличается подобным многообразием веществ, укрепляющих здоровье. Врачи рекомендуют финики тем, кому крайне тяжело обходиться без сладкого. Но финики нельзя есть на голодный желудок, а также не нужно употреблять их за один раз более трех-пяти штук.

Продукт, который снижает тягу к сладкому: кефир. Если очень хочется сладкого, но лучше воздержаться, - выпейте стакан кефира. В нем много белка и кальция - благодаря этому сочетанию кефир помогает контролировать аппетит и тягу к сладкому.

Продукт, который снижает тягу к сладкому: квашеная капуста. Квашеная капуста и другие ферментированные продукты улучшают бактериальный баланс кишечной флоры, что также влияет на мозг, получающий сигналы от кишечника. «Хорошие» здоровые кишечные бактерии помогают держать под контролем пищевые желания.

Читайте также: Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям

Продукт, который снижает тягу к сладкому: гречка. Подобно всем цельнозерновым продуктам гречка быстро насыщает, и это чувство сытости держится затем довольно долго. За счет состава, богатого витаминами и минералами, гречка способствует росту в кишечнике числа полезных бифидо- и лактобактерий. Оздоровление кишечной флоры позитивно влияет на механизмы голода и пищевых предпочтений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, сладкое

Загрузка...
Сегодня, 19:33 » Автор: Татьяна Ларина
     387
     0

Похожие новости по теме

Эти продукты помогут уменьшить зависимость от сладостей Эти продукты помогут уменьшить зависимость от сладостей

5 продуктов, которые снижают тягу к сладкому.

Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям

Оказывается, перестать есть много сладостей можно, нужно только прислушаться к советам экспертов.

Специалисты подсказали, как преодолеть тягу к сладкому Специалисты подсказали, как преодолеть тягу к сладкому

Исследователи из Колумбийского университета обнаружили, как связаны зоны мозга, отвечающие за восприятие сладкого и горького вкусов

Эти продукты подавляют тягу к сладкому Эти продукты подавляют тягу к сладкому

Диетологи предупреждают, что постоянно употребление сластей формирует со временем стойкое привыкание к сахару, отказ от которого зачастую мучителен, что мешает побороть нездоровую привычку.

Справиться с тягой к сладкому помогут эти продукты Справиться с тягой к сладкому помогут эти продукты

Ученые выяснили, что некоторые продукты помогут сладкоежкам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх