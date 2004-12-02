Раздел: Медицина
Диетологи назвали продукты, подавляющие тягу к сладкому
5 продуктов, которые снижают тягу к сладостям
Диетологи назвали продукты, употребление которых притупляет желание лакомиться чем-то сладким. Соответственно, употребляя меньше сладкого, можно рассчитывать на эффект похудения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Запомнить нетрудно: таких продуктов – пять.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: яйца. Куриные яйца-чемпионы по содержанию белка, помогающего держать под контролем аппетит, и есть в целом меньше в течение дня. По словам специалистов, белок выступает ингибитором по отношению к синтезу гормона голода грелина. Особенно хорошо употреблять насыщенные белком продукты на завтрак.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: финики. Эти сухофрукты - здоровая альтернатива сластям. В финиках содержится большое количество клетчатки, а также калий, железо и другие полезные микроэлементы – никакой вид десерта не отличается подобным многообразием веществ, укрепляющих здоровье. Врачи рекомендуют финики тем, кому крайне тяжело обходиться без сладкого. Но финики нельзя есть на голодный желудок, а также не нужно употреблять их за один раз более трех-пяти штук.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: кефир. Если очень хочется сладкого, но лучше воздержаться, - выпейте стакан кефира. В нем много белка и кальция - благодаря этому сочетанию кефир помогает контролировать аппетит и тягу к сладкому.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: квашеная капуста. Квашеная капуста и другие ферментированные продукты улучшают бактериальный баланс кишечной флоры, что также влияет на мозг, получающий сигналы от кишечника. «Хорошие» здоровые кишечные бактерии помогают держать под контролем пищевые желания.
Читайте также: Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям
Продукт, который снижает тягу к сладкому: гречка. Подобно всем цельнозерновым продуктам гречка быстро насыщает, и это чувство сытости держится затем довольно долго. За счет состава, богатого витаминами и минералами, гречка способствует росту в кишечнике числа полезных бифидо- и лактобактерий. Оздоровление кишечной флоры позитивно влияет на механизмы голода и пищевых предпочтений.
Диетологи назвали продукты, употребление которых притупляет желание лакомиться чем-то сладким. Соответственно, употребляя меньше сладкого, можно рассчитывать на эффект похудения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Запомнить нетрудно: таких продуктов – пять.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: яйца. Куриные яйца-чемпионы по содержанию белка, помогающего держать под контролем аппетит, и есть в целом меньше в течение дня. По словам специалистов, белок выступает ингибитором по отношению к синтезу гормона голода грелина. Особенно хорошо употреблять насыщенные белком продукты на завтрак.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: финики. Эти сухофрукты - здоровая альтернатива сластям. В финиках содержится большое количество клетчатки, а также калий, железо и другие полезные микроэлементы – никакой вид десерта не отличается подобным многообразием веществ, укрепляющих здоровье. Врачи рекомендуют финики тем, кому крайне тяжело обходиться без сладкого. Но финики нельзя есть на голодный желудок, а также не нужно употреблять их за один раз более трех-пяти штук.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: кефир. Если очень хочется сладкого, но лучше воздержаться, - выпейте стакан кефира. В нем много белка и кальция - благодаря этому сочетанию кефир помогает контролировать аппетит и тягу к сладкому.
Продукт, который снижает тягу к сладкому: квашеная капуста. Квашеная капуста и другие ферментированные продукты улучшают бактериальный баланс кишечной флоры, что также влияет на мозг, получающий сигналы от кишечника. «Хорошие» здоровые кишечные бактерии помогают держать под контролем пищевые желания.
Читайте также: Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям
Продукт, который снижает тягу к сладкому: гречка. Подобно всем цельнозерновым продуктам гречка быстро насыщает, и это чувство сытости держится затем довольно долго. За счет состава, богатого витаминами и минералами, гречка способствует росту в кишечнике числа полезных бифидо- и лактобактерий. Оздоровление кишечной флоры позитивно влияет на механизмы голода и пищевых предпочтений.
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