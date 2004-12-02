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Медики назвали инфекции, повышающие риск инфаркта и инсульта

Медики назвали инфекции, повышающие риск инфаркта и инсультаИнфекции могут провоцировать изменения в балансе крови, которые повышают риск развития тромбозов

Ученые нашли новое подтверждение тому, почему в сезон болезней необходимо тщательно соблюдать профилактику и беречься от инфекций. Исследователи из США заявили о том, что подхваченные человеком инфекции повышают риск возникновения инфаркта миокарда, а также инсульта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Ученые установили, что инфекции существенно повышают риск инфаркта миокарда или инсульта в первые две недели после заражения, а также в течение следующих трех месяцев. Чаще всего, по их данным, подобными инфекциями оказываются инфекции мочевыводящих путей, респираторные инфекции, а также инфекции кожи и крови.

«Инфекция - это спусковой механизм для того, чтобы кровеносные сосуды были заблокированы и поставили нас перед более высоким риском таких серьезных явлений, как инфаркт миокарда и инсульт», - цитирует специалистов журнал.

В течение нескольких лет они наблюдали за состоянием 1312 пациентов с инфарктом миокарда и 727 других пациентов, перенесших ишемический инсульт. Ученые выяснили, что более трети пациентов с заболеваниями сердца (почти 37%) перенесли инфекцию в течение трех месяцев до события. Среди пациентов с инсультом таковых оказалось почти 30%.

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Исследователи констатировали, что инфекции могут провоцировать изменения в балансе крови, которые повышают риск развития тромбозов, способствуя образованию сгустков. Это, по словам ученых, связано со способностью инфекций вызывать воспалительную реакцию в организме. Среди процессов, которые запускаются в нем для предотвращения заражения -адгезивность тромбоцитов, делающая их более прилипчивыми к сосудистой стенке.
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 Теги: инфаркт, инфекция

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Сегодня, 20:21 » Автор: Татьяна Ларина
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