Раздел: Медицина
Медики назвали главные правила женского здоровья
Женское здоровье – понятие широкое и крайне важное.
От состояния репродуктивной системы зависит сможет ли она продолжать род, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, что делать женщинам, чтобы уберечься от болезней.
1. Скажите "Нет!"сидячему образу жизни. Длительное сидение это безумная нагрузка на органы малого таза, и на венозную систему. Даже, если Вы офисный работник, постарайтесь подобрать те упражнения, которые вы сможете сделать на работе.
2. Очень тщательно подходите к выбору полового партнера.
Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна:
“Если вы знаете, что у него были партнерши до вас, не стесняйтесь попросить его сначала сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, а потом уже вступать с ним в половые отношения. Но это при условии, что он у вас будет первым, или же вы сами обследованы на эти инфекции (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады и тд.) ”
3. Больше времени проводите на свежем воздухе.
4. Тренируйте мышцы тазового дна (упражнения Кегеля).
Читайте также: Медики назвали самые полезные продукты для женского здоровья
5. Берегите себя, ходите на профилактические осмотры один раз в год, если у вас нет никаких жалоб, если же жалобы есть – не бойтесь идти к врачу.
От состояния репродуктивной системы зависит сможет ли она продолжать род, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, что делать женщинам, чтобы уберечься от болезней.
1. Скажите "Нет!"сидячему образу жизни. Длительное сидение это безумная нагрузка на органы малого таза, и на венозную систему. Даже, если Вы офисный работник, постарайтесь подобрать те упражнения, которые вы сможете сделать на работе.
2. Очень тщательно подходите к выбору полового партнера.
Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна:
“Если вы знаете, что у него были партнерши до вас, не стесняйтесь попросить его сначала сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, а потом уже вступать с ним в половые отношения. Но это при условии, что он у вас будет первым, или же вы сами обследованы на эти инфекции (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады и тд.) ”
3. Больше времени проводите на свежем воздухе.
4. Тренируйте мышцы тазового дна (упражнения Кегеля).
Читайте также: Медики назвали самые полезные продукты для женского здоровья
5. Берегите себя, ходите на профилактические осмотры один раз в год, если у вас нет никаких жалоб, если же жалобы есть – не бойтесь идти к врачу.
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