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Медики назвали главные правила женского здоровья

Медики назвали главные правила женского здоровьяЖенское здоровье – понятие широкое и крайне важное.

От состояния репродуктивной системы зависит сможет ли она продолжать род, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, что делать женщинам, чтобы уберечься от болезней.

1. Скажите "Нет!"сидячему образу жизни. Длительное сидение это безумная нагрузка на органы малого таза, и на венозную систему. Даже, если Вы офисный работник, постарайтесь подобрать те упражнения, которые вы сможете сделать на работе.

2. Очень тщательно подходите к выбору полового партнера.

Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна:

“Если вы знаете, что у него были партнерши до вас, не стесняйтесь попросить его сначала сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, а потом уже вступать с ним в половые отношения. Но это при условии, что он у вас будет первым, или же вы сами обследованы на эти инфекции (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады и тд.) ”

3. Больше времени проводите на свежем воздухе.

4. Тренируйте мышцы тазового дна (упражнения Кегеля).

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5. Берегите себя, ходите на профилактические осмотры один раз в год, если у вас нет никаких жалоб, если же жалобы есть – не бойтесь идти к врачу.

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 Теги: женское здоровье, гинеколог

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Сегодня, 22:50 » Автор: Татьяна Ларина
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