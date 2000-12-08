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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, почему рис может навредить здоровью

Ученые рассказали, почему рис может навредить здоровью Этот злак способен впитывать загрязнения из почвы.

В рисе обнаружили ядовитые химические вещества и рекомендуют ограничить его употребление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ученые из Нового Орлеана рассказали об опасном воздействии риса на здоровье, который поступает на международные рынки из Китая, Индии и Таиланда. Данный злак активно накапливает вредные вещества. Во время исследования специалисты обнаружили, что привезенный из перечисленных государств рис содержит повышенное количество мышьяка, свинца и прочих опасных для здоровья элементов.

Ученые связывают это с загрязнением грунтовых вод в азиатских странах. По мнению американских экспертов, регулярное употребление такого риса способствует развитию неизлечимых заболеваний и поэтому они рекомендуют жестко ограничить его количество в рационе.

После публикации западными изданиями материалов исследования специалистов из США, пользователи начали активно обсуждать данную тему. Некоторые из них заявили, что в Китае и Индии люди часто едят рис и количество населения данных стран не сокращается.

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По мнению юзеров, результаты исследования о вреде данного продукта сильно преувеличены с целью выставить в дурном свете товары восточных стран.
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 Теги: рис, вред

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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