Раздел: Медицина
Ученые рассказали, почему рис может навредить здоровью
Этот злак способен впитывать загрязнения из почвы.
В рисе обнаружили ядовитые химические вещества и рекомендуют ограничить его употребление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые из Нового Орлеана рассказали об опасном воздействии риса на здоровье, который поступает на международные рынки из Китая, Индии и Таиланда. Данный злак активно накапливает вредные вещества. Во время исследования специалисты обнаружили, что привезенный из перечисленных государств рис содержит повышенное количество мышьяка, свинца и прочих опасных для здоровья элементов.
Ученые связывают это с загрязнением грунтовых вод в азиатских странах. По мнению американских экспертов, регулярное употребление такого риса способствует развитию неизлечимых заболеваний и поэтому они рекомендуют жестко ограничить его количество в рационе.
После публикации западными изданиями материалов исследования специалистов из США, пользователи начали активно обсуждать данную тему. Некоторые из них заявили, что в Китае и Индии люди часто едят рис и количество населения данных стран не сокращается.
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По мнению юзеров, результаты исследования о вреде данного продукта сильно преувеличены с целью выставить в дурном свете товары восточных стран.
В рисе обнаружили ядовитые химические вещества и рекомендуют ограничить его употребление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые из Нового Орлеана рассказали об опасном воздействии риса на здоровье, который поступает на международные рынки из Китая, Индии и Таиланда. Данный злак активно накапливает вредные вещества. Во время исследования специалисты обнаружили, что привезенный из перечисленных государств рис содержит повышенное количество мышьяка, свинца и прочих опасных для здоровья элементов.
Ученые связывают это с загрязнением грунтовых вод в азиатских странах. По мнению американских экспертов, регулярное употребление такого риса способствует развитию неизлечимых заболеваний и поэтому они рекомендуют жестко ограничить его количество в рационе.
После публикации западными изданиями материалов исследования специалистов из США, пользователи начали активно обсуждать данную тему. Некоторые из них заявили, что в Китае и Индии люди часто едят рис и количество населения данных стран не сокращается.
Читайте также: Медики рассказали, кому особенно полезна хурма
По мнению юзеров, результаты исследования о вреде данного продукта сильно преувеличены с целью выставить в дурном свете товары восточных стран.
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