Раздел: Медицина
Новое исследование подтвердило наркотическое воздействие сахара
Ученые пришли к интересным выводам.
Большинство продуктов вызывает у человека серьезную зависимость от еды. Как утверждают диетологи, особенно сильно привыкание возникает от сахара, на который мозг реагирует как на своеобразный наркотик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Так, диетологи провели масштабное исследование на крысах. Грызунов некоторое время подкармливали сахаром. Затем, когда их лишили этого продукта, крысы начинали переключаться на алкоголь.
Ученые связали это с тем, что в его состав входят клейковина и дрожжи.
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Кроме того, грызуны активно ели продукты, содержащие глутамат натрия. Среди них колбаса, чипсы, сухарики. В список «зависимых», по данным исследования, вошла и соль. Специалисты отметили, что она воздействовала на определенные рецепторы, вызывая чувство удовлетворения.
Большинство продуктов вызывает у человека серьезную зависимость от еды. Как утверждают диетологи, особенно сильно привыкание возникает от сахара, на который мозг реагирует как на своеобразный наркотик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Так, диетологи провели масштабное исследование на крысах. Грызунов некоторое время подкармливали сахаром. Затем, когда их лишили этого продукта, крысы начинали переключаться на алкоголь.
Ученые связали это с тем, что в его состав входят клейковина и дрожжи.
Читайте также: Ученые рассказали, почему рис может навредить здоровью
Кроме того, грызуны активно ели продукты, содержащие глутамат натрия. Среди них колбаса, чипсы, сухарики. В список «зависимых», по данным исследования, вошла и соль. Специалисты отметили, что она воздействовала на определенные рецепторы, вызывая чувство удовлетворения.
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