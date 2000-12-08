» » Новое исследование подтвердило наркотическое воздействие сахара
Раздел: Медицина  
0

Новое исследование подтвердило наркотическое воздействие сахара

Новое исследование подтвердило наркотическое воздействие сахара Ученые пришли к интересным выводам.

Большинство продуктов вызывает у человека серьезную зависимость от еды. Как утверждают диетологи, особенно сильно привыкание возникает от сахара, на который мозг реагирует как на своеобразный наркотик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Так, диетологи провели масштабное исследование на крысах. Грызунов некоторое время подкармливали сахаром. Затем, когда их лишили этого продукта, крысы начинали переключаться на алкоголь.

Ученые связали это с тем, что в его состав входят клейковина и дрожжи.

Читайте также: Ученые рассказали, почему рис может навредить здоровью

Кроме того, грызуны активно ели продукты, содержащие глутамат натрия. Среди них колбаса, чипсы, сухарики. В список «зависимых», по данным исследования, вошла и соль. Специалисты отметили, что она воздействовала на определенные рецепторы, вызывая чувство удовлетворения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сахар, исследование

Загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     40
     0

Похожие новости по теме

Медики назвали продукты, которые вызывают зависимость Медики назвали продукты, которые вызывают зависимость

Продукты питания могут вызывать у человека зависимость, не уступающую по силе наркотической.

Как Как "наркотики": названы продукты, вызывающие привыкание

4 типа продуктов, которые вызывают зависимость.

Сахар назвали «наркотиком» для организма Сахар назвали «наркотиком» для организма

Зависимость у грызунов вызвал хлеб.

Ученые рассказали о вреде заменителей сахара Ученые рассказали о вреде заменителей сахара

Новое исследование подтвердило вред подсластителей.

Этот популярный продукт может нанести непоправимый ущерб мозгу Этот популярный продукт может нанести непоправимый ущерб мозгу

Ученые выявили одно из главнейших вредных качеств соли и продуктов, в которых она содержится.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх