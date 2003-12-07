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Раздел: Медицина  
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Диетологи объяснили, почему следует ограничить употребление сыра

Диетологи объяснили, почему следует ограничить употребление сыра Из-за высокой жирности сыр не является диетическим продуктом.

Диетологи рекомендовали крайне дозированно употреблять в пищу сыр: по их мнению, с этим продуктом связан ряд рисков навредить организму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

При ежедневном употреблении сыр может быстро вызвать привыкание и поспособствовать развитию ожирения, предостерегли эксперты.

О том, почему сыр не нужно есть каждый день, рассказали научные работники. По словам диетологов, сыр относится к высококалорийным продуктам – многие его сорта содержат до 70% жиров, причем насыщенных, приводящих к росту «плохого» холестерина в крови. У тех, кто регулярно ест много сыра, особенно высок риск появления лишнего веса, а также диабета и различных заболеваний сердца и сосудов, констатировали они.

Врачи порекомендовали употреблять сыр в объеме не более 200 граммов в неделю. Пренебрежение этой нормой, по словам медработников, приведет к тому, что вред продукта перевесит все его положительные стороны. В частности, напомнили эксперты по питанию, сыр из-за высокого уровня натрия может приводить к нарушениям функции почек, а также к проблемам с мочеполовой системой.

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Кроме того, в сыре могут содержаться вещества, которые проникают в него из молока коров, подвергавшихся лечению разными препаратами и подхватывающих в течение жизни инфекции. Человеку это может грозить заболеваниями сердца, раком и другими недугами, сообщили ученые. Особенно нежелательными для постоянного употребления они назвали плавленые сыры, которые в большом количестве содержат фосфатные добавки и различные типы вредных солей.
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 Теги: сыр, вред

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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