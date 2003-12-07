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Звон в ушах: названы причины и способы лечения

Звон в ушах: названы причины и способы лечения

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Названы основные причины звона и зуда в ушах Причина может крыться в серьезном заболевании, о котором человек даже не подозревает.

Врачи объяснили, почему может звенеть в ушах Оказывается, появление звона в ушах может быть обусловлено серьезными проблемами со здоровьем.