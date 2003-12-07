Раздел: Медицина
Эти продукты могут оказывать вредное воздействие на мозг
Продукты питания могут непосредственно влиять на работу мозга, утверждают ученые.
Разнообразные исследования доказывают: некоторые продукты обладают способностью нарушать функции головного мозга, ухудшать память и провоцировать возникновение депрессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Продукты, которые вредят мозгу: жирные кислоты. По словам медицинских специалистов, неправильное соотношение в рационе жирных кислот омега-6 и омега-3 плохо действует на функции памяти. Принимать омега-3 и омега-6 следует в соотношении 1:4 (в России, как считают многие врачи, употребление омега-6 должно быть более интенсивным). Диспропорции в употреблении жирных кислот отражаются на состоянии гиппокампа - зоны мозга, которая производит новые нейроны.
Продукты, которые вредят мозгу: алкоголь. Испанские ученые установили, что люди, часто употребляющие алкоголь, отличаются более низкой продуктивностью мыслительной работы. По словам специалистов, это происходит из-за того, что мозг пьющих испытывает увеличенную нагрузку, а нервная система - повышенное напряжение. В результате возникает переутомление, что сказывается и на умственной деятельности.
Продукты, которые вредят мозгу: жирное мясо. В нем много холестерина, который способствует образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. Ученые утверждают, что у любителей жирного мяса могут быть проблемы с эпизодической, пространственной и контекстной памятью. Наиболее опасным последствием любви к мясу является развитие болезни Альцгеймера.
Продукты, которые вредят мозгу: жареные. Согласно данным, опубликованным в Jama Neurology, постоянное поедание классического жареного блюда - картошки фри содействует закупорке сосудов и повышению риска деменции.
Продукты, которые вредят мозгу: рыба. Не ошибка ли это? Ученые говорят, что нет. Дело в том, что некоторые виды рыб аккумулируют в себе вещества-загрязнители, которыми насыщены сегодня водоемы. Например, тунец скапливает ртуть – данное вещество токсично для мозга и нервной системы.
Читайте также: Эти натуральные продукты помогут справиться с болью
Продукты, которые вредят мозгу: с высоким гликемическим индексом. Имеющиеся данные говорят о том, что женщины которые активно употребляют продукты с высоким гликемическим индексом, более склонны к депрессии. Такие продукты способствуют резкому росту уровня сахара в крови и увеличению выработки в организме инсулина. Типичные образчики такой еды - белый хлеб, рис, хлопья, картофель.
Разнообразные исследования доказывают: некоторые продукты обладают способностью нарушать функции головного мозга, ухудшать память и провоцировать возникновение депрессии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Продукты, которые вредят мозгу: жирные кислоты. По словам медицинских специалистов, неправильное соотношение в рационе жирных кислот омега-6 и омега-3 плохо действует на функции памяти. Принимать омега-3 и омега-6 следует в соотношении 1:4 (в России, как считают многие врачи, употребление омега-6 должно быть более интенсивным). Диспропорции в употреблении жирных кислот отражаются на состоянии гиппокампа - зоны мозга, которая производит новые нейроны.
Продукты, которые вредят мозгу: алкоголь. Испанские ученые установили, что люди, часто употребляющие алкоголь, отличаются более низкой продуктивностью мыслительной работы. По словам специалистов, это происходит из-за того, что мозг пьющих испытывает увеличенную нагрузку, а нервная система - повышенное напряжение. В результате возникает переутомление, что сказывается и на умственной деятельности.
Продукты, которые вредят мозгу: жирное мясо. В нем много холестерина, который способствует образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. Ученые утверждают, что у любителей жирного мяса могут быть проблемы с эпизодической, пространственной и контекстной памятью. Наиболее опасным последствием любви к мясу является развитие болезни Альцгеймера.
Продукты, которые вредят мозгу: жареные. Согласно данным, опубликованным в Jama Neurology, постоянное поедание классического жареного блюда - картошки фри содействует закупорке сосудов и повышению риска деменции.
Продукты, которые вредят мозгу: рыба. Не ошибка ли это? Ученые говорят, что нет. Дело в том, что некоторые виды рыб аккумулируют в себе вещества-загрязнители, которыми насыщены сегодня водоемы. Например, тунец скапливает ртуть – данное вещество токсично для мозга и нервной системы.
Читайте также: Эти натуральные продукты помогут справиться с болью
Продукты, которые вредят мозгу: с высоким гликемическим индексом. Имеющиеся данные говорят о том, что женщины которые активно употребляют продукты с высоким гликемическим индексом, более склонны к депрессии. Такие продукты способствуют резкому росту уровня сахара в крови и увеличению выработки в организме инсулина. Типичные образчики такой еды - белый хлеб, рис, хлопья, картофель.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
488
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
Оставьте свой комментарий