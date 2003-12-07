Раздел: Медицина
Медики объяснили, чем опасен пониженный холестерин в крови
Возможные последствия пониженного холестерина
Большую опасность для здоровья и даже жизни человека несёт в себе снижение уровня холестерина в крови. Если сравнить показатели смертности при гиперхолестеринемии и гипохолестеринемии, то вынуждено отметим, что низкий уровень холестерина в крови человека становится причиной летального исхода в три-четыре раза чаще, чем высокий уровень, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Дефицит холестерина в организме человека может спровоцировать возникновение и развитие одного из следующих заболеваний.
Ожирение или, наоборот, дистрофия. С уменьшением количества холестерина в организме снижается способность к усвоению жиров и растворимых в жирах витаминов. В результате жиры либо полностью выводятся из организма в процессе дефекации, либо же накапливаются в виде жировых отложений.
Хронические эмоциональные психические расстройства такие, как глубокая затяжная депрессия и тревожность. Нарушается процесс образования некоторых гормонов, в том числе отвечающих за борьбу со стрессами.
Снижение либидо (нарушение половых функций вплоть до импотенции) и снижение сексуального интереса, влечения. Возникают из-за нарушения образования некоторых половых гормонов, в создании которых принимает участие холестерин.
Бесплодие. Его появление возможно вследствие дефицита витамина D, преобразующегося из солнечных лучей, попадающих на кожу или путём усвоения его в составе жиров.
Диабет.
Остеопороз.
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Расстройства желудка и нарушения в работе кишечника вследствие его повышенной проницаемости. Из-за отсутствия достаточного количества холестерина, ранее защищенные им стенки кишечника, становятся сверхчувствительными к внешнему воздействию и повреждениям.
Большую опасность для здоровья и даже жизни человека несёт в себе снижение уровня холестерина в крови. Если сравнить показатели смертности при гиперхолестеринемии и гипохолестеринемии, то вынуждено отметим, что низкий уровень холестерина в крови человека становится причиной летального исхода в три-четыре раза чаще, чем высокий уровень, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Дефицит холестерина в организме человека может спровоцировать возникновение и развитие одного из следующих заболеваний.
Ожирение или, наоборот, дистрофия. С уменьшением количества холестерина в организме снижается способность к усвоению жиров и растворимых в жирах витаминов. В результате жиры либо полностью выводятся из организма в процессе дефекации, либо же накапливаются в виде жировых отложений.
Хронические эмоциональные психические расстройства такие, как глубокая затяжная депрессия и тревожность. Нарушается процесс образования некоторых гормонов, в том числе отвечающих за борьбу со стрессами.
Снижение либидо (нарушение половых функций вплоть до импотенции) и снижение сексуального интереса, влечения. Возникают из-за нарушения образования некоторых половых гормонов, в создании которых принимает участие холестерин.
Бесплодие. Его появление возможно вследствие дефицита витамина D, преобразующегося из солнечных лучей, попадающих на кожу или путём усвоения его в составе жиров.
Диабет.
Остеопороз.
Читайте также: Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни
Расстройства желудка и нарушения в работе кишечника вследствие его повышенной проницаемости. Из-за отсутствия достаточного количества холестерина, ранее защищенные им стенки кишечника, становятся сверхчувствительными к внешнему воздействию и повреждениям.
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