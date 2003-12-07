Медики объяснили, чем опасен пониженный холестерин в крови

Похожие новости по теме

Некоторые симптомы могут указывать на повышенный уровень холестерина в организме.

Медики рекомендуют следить за уровнем холестерина, иначе повышение его уровня может негативно сказаться на здоровье.

Такая проблема чаще всего бывает у людей в возрасте от 40 до 60 лет.