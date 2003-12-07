Раздел: Медицина
Эти продукты обязательно должны быть в зимнем рационе
Морковь и морская капуста зимой обязательны
Чтобы укрепить иммунитет и стойкость организма зимой, следует включать в свой рацион больше растительной пищи, которая отличается высоким уровнем витаминов и антиоксидантов. В частности, обязательными для употребления в это время года специалисты считают морковь и морскую капусту, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Морскую капусту зимой следует употреблять несколько раз в неделю, морковь – ежедневно. Такой рекомендацией поделилась врач Виктория Савицкая. Эксперт подчеркнула, что морская капуста обязательна к употреблению зимой, поскольку в это время года организм испытывает нехватку йода, - и морская капуста позволяет справиться с этой проблемой.
«Первый признак дефицита йода – постоянное ощущение зябкости. Если вам холодно даже в комнате, а на улице вы мерзните быстрее всех, – это тревожный сигнал. Морская капуста отлично восполняет нехватку йода», - сказала Савицкая.
Незаменима в рационе зимой, а потому обязательна к употреблению также морковь. По словам врача, морковь должна стать ежедневным дополнением к основным блюдам в простудный сезон в связи с тем, что эффективно помогает организму бороться с различными заболеваниями.
Читайте также: Это обязательно должно быть в осенне-зимнем рационе
Морковь является источником провитамин А, который в сочетании с жиром превращается в организме в витамин А, способный защищать клеточные мембраны, противостоя развитию опухолей и старению. Морковный сок зимой поддерживает иммунитет и помогает бороться с простудами. Это во многом связано с тем, что соединения серы, которые присутствуют в моркови, стимулируют рост полезной бактериальной флоры в кишечнике. При больном горле помогают полоскания подогретым морковным соком, при сильном кашле – выпитый перед сном стакан теплого морковного сока с добавлением двух чайных ложек меда.
Чтобы укрепить иммунитет и стойкость организма зимой, следует включать в свой рацион больше растительной пищи, которая отличается высоким уровнем витаминов и антиоксидантов. В частности, обязательными для употребления в это время года специалисты считают морковь и морскую капусту, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua
Морскую капусту зимой следует употреблять несколько раз в неделю, морковь – ежедневно. Такой рекомендацией поделилась врач Виктория Савицкая. Эксперт подчеркнула, что морская капуста обязательна к употреблению зимой, поскольку в это время года организм испытывает нехватку йода, - и морская капуста позволяет справиться с этой проблемой.
«Первый признак дефицита йода – постоянное ощущение зябкости. Если вам холодно даже в комнате, а на улице вы мерзните быстрее всех, – это тревожный сигнал. Морская капуста отлично восполняет нехватку йода», - сказала Савицкая.
Незаменима в рационе зимой, а потому обязательна к употреблению также морковь. По словам врача, морковь должна стать ежедневным дополнением к основным блюдам в простудный сезон в связи с тем, что эффективно помогает организму бороться с различными заболеваниями.
Читайте также: Это обязательно должно быть в осенне-зимнем рационе
Морковь является источником провитамин А, который в сочетании с жиром превращается в организме в витамин А, способный защищать клеточные мембраны, противостоя развитию опухолей и старению. Морковный сок зимой поддерживает иммунитет и помогает бороться с простудами. Это во многом связано с тем, что соединения серы, которые присутствуют в моркови, стимулируют рост полезной бактериальной флоры в кишечнике. При больном горле помогают полоскания подогретым морковным соком, при сильном кашле – выпитый перед сном стакан теплого морковного сока с добавлением двух чайных ложек меда.
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