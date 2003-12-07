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Раздел: Медицина  
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Ученые просят давать детям витамин D

Ученые просят давать детям витамин DМикроэлемент важен для профилактики психических отклонений.

Ученые из Квинслендского университета исследовали 2602 человека с различными ментальными отклонениями, в том числе шизофренией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на klops.

Оказалось, что чаще всего расстройства встречались у тех, у кого в детстве был критически низкий уровень витамина D.

По мнению врачей, этот микроэлемент важен для профилактики психических отклонений.

Кроме того, были исследования, доказывающие связь между аутизмом и нехваткой витамина D.

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Поэтому эксперты просят беременных принимать добавки этим витамином, а также давать его маленьким детям.
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 Теги: Ученые, витамин D, дети

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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