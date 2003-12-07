Диетологи рассказали, почему не стоит есть мюсли

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Мюсли — один из продуктов питания, которые длительное время находился под присмотром диетологов, так как постоянно доказывалась его польза на человеческий организм. Наконец-то, медики пришли к выводу, что мюсли очень полезны для здоровья и их точно можно отнести в список продуктов правильного питания. В чём же заключается