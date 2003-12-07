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Раздел: Медицина  
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Найден белок, защищающий от опасных болезней

Найден белок, защищающий от опасных болезнейВ организме взрослых людей белок не активен.В организме взрослых людей белок не активен.

По данным The Guardian, ученые установили, что в маточном молочке пчел содержится белок, аналог которого присутствует и в человеческом организме. Найденный специалистами белок играет роль защитника от опасных болезней и расстройств, связанных с отмиранием клеток.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Маточное молочко представляет собой питательную массу, которой кормятся личинки медоносных пчел. Белок, который в нем нашли, теперь известен как роялактин. По словам ученых, данное соединение «пробуждает» гены, под действием которых стволовые клетки активнее обновляются.

Попытки обнаружить белок, подобный роялактину, в человеческом организме, увенчались успехом: исследователями был найден протеин с очень похожей структурой. Исследователи выяснили, что белок в человеческом теле, получивший название Regina, проявляет максимальную активность на ранней эмбриональной стадии развития. По мнению ученых, данный белок создает запас стволовых клеток.

Научные специалисты полагают, что найденный белок может быть эффективен как средство терапии опасный болезней.

«Роялактин у пчел и Regina у людей появились в результате схожих эволюционных процессов. Этот белок имеет огромную важность для развития организма и может помочь в лечении расстройств, связанных с отмиранием клеток: болезни Альцгеймера, сердечной недостаточности, мышечной дистрофии», - пояснили авторы исследования.

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По образцу найденного белка ученые планируют разработать лекарства с аналогичным действием.
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 Теги: белок, болезни

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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