Медики рассказали, как лечить ожоги домашними средствами

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Бытует миф, что солнечные ожоги следует мазать сметаной, маслом или зубной пастой и это поможет коже восстановиться.

Случается, что человек обжигается кипятком и нужно знать, как оказать первую помощь и потом лечить такой ожог.