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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как лечить ожоги домашними средствами

Медики рассказали, как лечить ожоги домашними средствамиИспользуйте антибактериальное мыло и тщательно мойте руки.

Эксперты рассказали о том, как в домашних условиях лучше всего лечить не очень значительные ожоги. Эти советы помогут ускорить процесс заживления ожогов и снизить боль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Ожоги относятся к категории наиболее часто встречающихся домашних травм, и особенно среди детей. В некоторых случаях они вызывают тяжелые повреждения кожи, приводящие к смерти клеток кожи. В зависимости от причин и степени повреждений большинство жертв ожогов восстанавливается после них без всяких серьезных последствий. Однако для предотвращения осложнений жертвам тяжелых ожогов требуется неотложная медицинская помощь. Ожоги делятся на четыре степени.

При первой степени отмечаются покраснения, умеренные отеки и боль, но отсутствуют пузыри на коже. При второй степени ожога кожа несколько твердеет, могут появиться пузыри, которые свидетельствуют о повреждении внутреннего слоя. Ожоги третьей степени сопровождаются онемением из-за полноценного повреждения окружающих нервов и дермиса. Наконец, ожоги четвертой степени могут распространяться через слои кожи на плоть, вызывая необратимые повреждения и рубцевания. При ожогах, начиная со второй степени и выше, настоятельно рекомендуется обращаться к врачам за профессиональной помощью. Только в этом случае человек может в достаточной степени защитить свое здоровье от опасных последствий. При незначительных ожогах можно попытаться справиться своими силами в домашних условиях, но для этого необходимо предпринять несколько шагов.

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Для снижения уровня боли и отёков включите прохладную воду и промойте поврежденную область. Используйте воду и умеренное мыло для прочистки ран. Если вы не видите входных отверстий на коже, то нанесите на поврежденное место средство для наружного применения с антибиотиком. Воспользуйтесь стерильным бинтом для того, чтобы надежно изолировать поврежденную область.
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 Теги: Медики, ожоги, средства

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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