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Раздел: Медицина  
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Медики назвали продукты, ослабляющие сердечную мышцу

Медики назвали продукты, ослабляющие сердечную мышцуКофеин также находится в этом списке.

Ученые из Университета Калифорнии рассказали, какие продукты ведут к ослаблению сердечной мышцы. Информацией поделилось зарубежное издание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

По словам специалистов, людям, имеющим проблемы с сердечной деятельностью, необходимо ограничить потребление некоторых продуктов. Отмечается, алкоголь является одной из наиболее распространенных причин появления аритмии.

Кофеин также находится в этом списке, причем стоит отказаться не только от потребления кофе, но и чая, шоколада, энергетических напитков. Пациентам нужно попытаться бросить пагубную привычку - курение, обратить внимание врача на прописываемые таблетки при астме и диабете, простуде, аллергии.

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Что касается полезных продуктов для сердечной мышцы, то к ним относятся: бобы, томаты из-за содержания в них ликопина, грецкие орехи. Не будет лишним уменьшение калорийности дневного рациона.
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 Теги: Медики, продукты, сердечная мышца

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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