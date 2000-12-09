Раздел: Медицина
Медики назвали продукты, ослабляющие сердечную мышцу
Кофеин также находится в этом списке.
Ученые из Университета Калифорнии рассказали, какие продукты ведут к ослаблению сердечной мышцы. Информацией поделилось зарубежное издание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
По словам специалистов, людям, имеющим проблемы с сердечной деятельностью, необходимо ограничить потребление некоторых продуктов. Отмечается, алкоголь является одной из наиболее распространенных причин появления аритмии.
Кофеин также находится в этом списке, причем стоит отказаться не только от потребления кофе, но и чая, шоколада, энергетических напитков. Пациентам нужно попытаться бросить пагубную привычку - курение, обратить внимание врача на прописываемые таблетки при астме и диабете, простуде, аллергии.
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Что касается полезных продуктов для сердечной мышцы, то к ним относятся: бобы, томаты из-за содержания в них ликопина, грецкие орехи. Не будет лишним уменьшение калорийности дневного рациона.
Ученые из Университета Калифорнии рассказали, какие продукты ведут к ослаблению сердечной мышцы. Информацией поделилось зарубежное издание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
По словам специалистов, людям, имеющим проблемы с сердечной деятельностью, необходимо ограничить потребление некоторых продуктов. Отмечается, алкоголь является одной из наиболее распространенных причин появления аритмии.
Кофеин также находится в этом списке, причем стоит отказаться не только от потребления кофе, но и чая, шоколада, энергетических напитков. Пациентам нужно попытаться бросить пагубную привычку - курение, обратить внимание врача на прописываемые таблетки при астме и диабете, простуде, аллергии.
Читайте также: Стало известно, что может спровоцировать сердечный приступ
Что касается полезных продуктов для сердечной мышцы, то к ним относятся: бобы, томаты из-за содержания в них ликопина, грецкие орехи. Не будет лишним уменьшение калорийности дневного рациона.
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