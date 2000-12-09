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Раздел: Медицина  
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Распространенный препарат попал под запрет в украинских аптеках

Распространенный препарат попал под запрет в украинских аптеках Это лекарство используется для лечения функциональных нарушений кишечника.

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Эспумизан", которое использовалось при лечении нарушений работы кишечника. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Эспумизан", капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой, по одному флакону в картонной коробке, серии 82031, производства Берлин-Хеми АГ, Германия", – говорится в распоряжении.

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Аптеки обязаны безотлагательно проверить наличие указанного лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем возврата поставщику (производителю) и/или уничтожения.
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 Теги: Эспумизан, запрет

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

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