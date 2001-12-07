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Ученые объяснили, к чему приводит постоянное недосыпание

Ученые объяснили, к чему приводит постоянное недосыпание

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Медики рассказали, чем грозит недосыпание Плохой сон или недосыпание негативно влияют на метаболизм, а также повышает риск развития ожирения и сахарного диабета.