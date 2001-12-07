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Раздел: Медицина  
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Ученые объяснили, к чему приводит постоянное недосыпание

Ученые объяснили, к чему приводит постоянное недосыпание Недостаток сна плохо влияет на организм.

Ученые провели исследование, которое показало, что 2-х часовое недосыпание делает человека злым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Предыдущие исследования показали, что потеря сна увеличивает отрицательные эмоции, такие как беспокойство и печаль. Ученые из Университета штата Айова, США, обнаружили, что нехватка 2-х часов отдыха напрямую связана с появлением гнева и злости.

В эксперименте участвовали добровольцы, которые были разделены на две группы. В первой группе оппоненты спали рекомендованные 8 часов, в то время как в другой группе люди сокращали часы сна на два-четыре часа двое суток, что составило в конечном счете 4,5 часа отдыха. Такая разница была необходима ученым для понимания, как люди чувствуют себя в течение дня.

Обе группы попросили оценить различные окружающие объекты, с одновременным воздействием на них раздражающего шума. Результаты научной работы показали, что невыспавшиеся участники практически все стали озлобленнее.

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«Мы манипулировали тем, как раздражает шум во время задачи, и, как и ожидалось, люди не могли сдерживать себя, когда шум был более неприятным. Всему виной ограниченное время отдыха», - отметил руководитель исследования профессор Златан Кризан.
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 Теги: недосыпание, вред

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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