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Раздел: Медицина  
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Медики назвали полезную альтернативу сахару

Медики назвали полезную альтернативу сахаруОни могут стать хорошим выбором.

Напомним, врачи называют злоупотребление сахаром причиной возникновения многих заболеваний, в частности ожирения и диабета, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Специалисты выяснили, что сахар можно заменять натуральными продуктами, которые доступны каждому. Среди них стевия и кленовый сироп, которые следует добавлять не только в десерты и чай, но и в другие блюда.

Стевию продают в виде листьев, порошка и таблеток. Сиропы топинамбура и агавы также хорошо заменят сахар, несмотря на своеобразный привкус. Они могут стать неплохим выбором людей, отдающих предпочтение здоровому питанию.

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Ученые порекомендовали каждому выбирать сахарозаменитель, который не вызовет аллергических реакций.
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 Теги: сахар, медики

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Сегодня, 09:30 » Автор: Анна Мартынова
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