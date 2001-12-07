» » Супрун рассказала, чем полезны квашеные продукты
Раздел: Медицина  
0

Супрун рассказала, чем полезны квашеные продукты

Супрун рассказала, чем полезны квашеные продуктыВкусно и полезно.

Квашеная капуста, которая ферментируется с помощью множества полезных бактерий, может конкурировать по полезным свойствам с йогуртом или кефиром, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook. Кроме того, как отметила она, в этом продукте содержится уникальное соединение полезных элементов.

"У ферментированной пищи есть пробиотики - живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, поддерживают здоровый уровень холестерина", - написала Супрун.

Также после процесса ферментации в капусте появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, с противовоспалительными и даже антидепрессантными свойствами.

"К примеру, азиатская ферментированная пища может даже подавлять тревогу - благодаря бактериям в ней появляется гамма-аминобутировая кислота, вещество, поддерживает мозг в ясном состоянии и помогает преодолевать пост-травматический синдром", - отметила министр.

По ее словам, квашеная капуста богата на витамин С, пектин, кальций и сульфорафан.

Читайте также: Медики назвали полезную альтернативу сахару

"Также при потреблении ферментированных овощей вегетарианцы могут получить витамин В12, который отсутствует в продуктах растительного происхождения в других формах", - уточнила она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Супрун, продукты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:02 » Автор: Анна Мартынова
     388
     0

Похожие новости по теме

Медики назвали лакомство, нормализирующее уровень сахара в крови Медики назвали лакомство, нормализирующее уровень сахара в крови

Также оно замедляет процесс старения кожи.

Ульяна Супрун опровергла миф о вакцинации Ульяна Супрун опровергла миф о вакцинации

И.о. министра продолжает просвещать людей в Facebook.

Супрун объяснила, в каком виде полезно есть яйца Супрун объяснила, в каком виде полезно есть яйца

Супрун считает, что холестерин не делает яйца вредными.

Супрун напомнила украинцам о пользе малины Супрун напомнила украинцам о пользе малины

Ульяна Супрун рассказала о свойствах малины и том, как правильно применять ее при простуде.

Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно заправлять салаты Ульяна Супрун рассказала украинцам, как правильно заправлять салаты

Ульяна Супрун продолжает давать полезные советы по здоровью.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх