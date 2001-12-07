Раздел: Медицина
Супрун рассказала, чем полезны квашеные продукты
Вкусно и полезно.
Квашеная капуста, которая ферментируется с помощью множества полезных бактерий, может конкурировать по полезным свойствам с йогуртом или кефиром, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook. Кроме того, как отметила она, в этом продукте содержится уникальное соединение полезных элементов.
"У ферментированной пищи есть пробиотики - живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, поддерживают здоровый уровень холестерина", - написала Супрун.
Также после процесса ферментации в капусте появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, с противовоспалительными и даже антидепрессантными свойствами.
"К примеру, азиатская ферментированная пища может даже подавлять тревогу - благодаря бактериям в ней появляется гамма-аминобутировая кислота, вещество, поддерживает мозг в ясном состоянии и помогает преодолевать пост-травматический синдром", - отметила министр.
По ее словам, квашеная капуста богата на витамин С, пектин, кальций и сульфорафан.
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"Также при потреблении ферментированных овощей вегетарианцы могут получить витамин В12, который отсутствует в продуктах растительного происхождения в других формах", - уточнила она.
Квашеная капуста, которая ферментируется с помощью множества полезных бактерий, может конкурировать по полезным свойствам с йогуртом или кефиром, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook. Кроме того, как отметила она, в этом продукте содержится уникальное соединение полезных элементов.
"У ферментированной пищи есть пробиотики - живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергии, колебания веса, склонности к диабету второго типа, поддерживают здоровый уровень холестерина", - написала Супрун.
Также после процесса ферментации в капусте появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, с противовоспалительными и даже антидепрессантными свойствами.
"К примеру, азиатская ферментированная пища может даже подавлять тревогу - благодаря бактериям в ней появляется гамма-аминобутировая кислота, вещество, поддерживает мозг в ясном состоянии и помогает преодолевать пост-травматический синдром", - отметила министр.
По ее словам, квашеная капуста богата на витамин С, пектин, кальций и сульфорафан.
Читайте также: Медики назвали полезную альтернативу сахару
"Также при потреблении ферментированных овощей вегетарианцы могут получить витамин В12, который отсутствует в продуктах растительного происхождения в других формах", - уточнила она.
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