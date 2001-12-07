Раздел: Медицина
Названы продукты, позволяющие ускорить рост волос
Волосы считаются одним из атрибутов женственности.
Дамы гордятся ими, ухаживают за ними и, нередко хотят, чтобы они росли быстрее. Действительно, стимуляция роста волос начинается с правильного ухода за ними, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Что же нужно знать о росте волос, прежде чем применять какое-либо лечение?
- жизненный цикл волос генетически предопределен (4,5 лет у мужчин, 3 года у женщин);
- скорость роста волос зависит от этой генетической программы и от этнической принадлежности каждого человека;
- корень волос очень важен для здоровья волос;
- рост волос зависит также от секреции половых гормонов;
- смена времен года влияет на рост волос.
Наиболее часто используемым ингредиентом для здоровья волос является касторовое масло. Чтобы стимулировать рост волос, можно попробовать следующее лечение: в небольшом контейнере смешать равное количество касторового и оливкового масла, к которым добавить 4 капли иланг-иланга или масла шалфея. Перед применением этого коктейля необходимо убедиться, что нет аллергии на его ингредиенты. Если ее нет, намазать маску на голову и продержать ее, как минимум 2 часа, а еще лучше - всю ночь.
Стимуляция роста волос с помощью лука
Лечение волос с помощью лука применяется с давних времен. В шампунь, который используется регулярно, добавить мелко нарезанный лук и оставить на 10 дней. По их истечению, можно удалить кусочки лука, а можно не удалять: они волосам не повредят. И еще: чем дольше замачивать лук, тем эффективнее будет шампунь.
Чеснок - чудесная приправа для стимуляции роста волос
Для получения чесночной маски потребуются 2 больших зубчиков чеснока и кокосовое масло. Раздавить чеснок, добавить в кокосовое масло, оставить на 3 дня. По их истечению, процедить чесночную смесь, нанести на волосы, энергично массируя корни. Наложенную маску держать не менее 2-х часов, затем смыть большим количеством воды.
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Являясь отличным стимулятором роста волос, чесночная маска не радует своим резким запахом. Чтобы ему противостоять, можно добавить 2-3 капли эфирного масла мяты, но необходимо помнить, что она противопоказана беременным.
Дамы гордятся ими, ухаживают за ними и, нередко хотят, чтобы они росли быстрее. Действительно, стимуляция роста волос начинается с правильного ухода за ними, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Что же нужно знать о росте волос, прежде чем применять какое-либо лечение?
- жизненный цикл волос генетически предопределен (4,5 лет у мужчин, 3 года у женщин);
- скорость роста волос зависит от этой генетической программы и от этнической принадлежности каждого человека;
- корень волос очень важен для здоровья волос;
- рост волос зависит также от секреции половых гормонов;
- смена времен года влияет на рост волос.
Наиболее часто используемым ингредиентом для здоровья волос является касторовое масло. Чтобы стимулировать рост волос, можно попробовать следующее лечение: в небольшом контейнере смешать равное количество касторового и оливкового масла, к которым добавить 4 капли иланг-иланга или масла шалфея. Перед применением этого коктейля необходимо убедиться, что нет аллергии на его ингредиенты. Если ее нет, намазать маску на голову и продержать ее, как минимум 2 часа, а еще лучше - всю ночь.
Стимуляция роста волос с помощью лука
Лечение волос с помощью лука применяется с давних времен. В шампунь, который используется регулярно, добавить мелко нарезанный лук и оставить на 10 дней. По их истечению, можно удалить кусочки лука, а можно не удалять: они волосам не повредят. И еще: чем дольше замачивать лук, тем эффективнее будет шампунь.
Чеснок - чудесная приправа для стимуляции роста волос
Для получения чесночной маски потребуются 2 больших зубчиков чеснока и кокосовое масло. Раздавить чеснок, добавить в кокосовое масло, оставить на 3 дня. По их истечению, процедить чесночную смесь, нанести на волосы, энергично массируя корни. Наложенную маску держать не менее 2-х часов, затем смыть большим количеством воды.
Читайте также: Назван напиток, быстро «убивающий» печень
Являясь отличным стимулятором роста волос, чесночная маска не радует своим резким запахом. Чтобы ему противостоять, можно добавить 2-3 капли эфирного масла мяты, но необходимо помнить, что она противопоказана беременным.
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