Раздел: Медицина
Медики рассказали, как измерить температуру без градусника
Актуальная информация для родителей.
Часто ребенок жалуется на плохое самочувствие или повышенную температуру. Как понять, есть ли температура, если доступа к градуснику нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
1. Довольно старый, но проверенный метод: дотронуться губами ко лбу или шее. Как правило, при повышенной температуре у детей прежде всего горячим становится живот.
2. Прислушайся к биению сердца ребенка. Доказано учеными: повышение температуры тела даже на 1 градус провоцирует учащение сердцебиение на 10 ударов в минуту. Нормальный пульс человека составляет 80 ударов в минуту, а в случае повышения температуры – пульс растет до 100 ударов.
3. Не редко о температуре у ребенка говорит жажда. Малыш будет часто просить попить воды или делать ему чай.
4. Также явным признаком температуры является учащенное дыхание. Если в спокойном состоянии человек делает примерно 12-17 вдохов в минуту, то при повышенной температуре количество вдохов увеличивается вдвое.
5. Боль в глазах и покраснение могут также свидетельствовать о температуре.
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Напомним, недавно мы писали о главных причинах повышения температуры тела у грудничков. Помни, что при осмотре педиатр может обнаружить признаки заболеваний, которые не замечают родители. Поэтому, если у твоего ребенка поднимается температура, не медли, сразу обратись к врачу.
Часто ребенок жалуется на плохое самочувствие или повышенную температуру. Как понять, есть ли температура, если доступа к градуснику нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
1. Довольно старый, но проверенный метод: дотронуться губами ко лбу или шее. Как правило, при повышенной температуре у детей прежде всего горячим становится живот.
2. Прислушайся к биению сердца ребенка. Доказано учеными: повышение температуры тела даже на 1 градус провоцирует учащение сердцебиение на 10 ударов в минуту. Нормальный пульс человека составляет 80 ударов в минуту, а в случае повышения температуры – пульс растет до 100 ударов.
3. Не редко о температуре у ребенка говорит жажда. Малыш будет часто просить попить воды или делать ему чай.
4. Также явным признаком температуры является учащенное дыхание. Если в спокойном состоянии человек делает примерно 12-17 вдохов в минуту, то при повышенной температуре количество вдохов увеличивается вдвое.
5. Боль в глазах и покраснение могут также свидетельствовать о температуре.
Читайте также: Назван напиток, быстро «убивающий» печень
Напомним, недавно мы писали о главных причинах повышения температуры тела у грудничков. Помни, что при осмотре педиатр может обнаружить признаки заболеваний, которые не замечают родители. Поэтому, если у твоего ребенка поднимается температура, не медли, сразу обратись к врачу.
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