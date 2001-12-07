» » Медики рассказали, как измерить температуру без градусника
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, как измерить температуру без градусника

Медики рассказали, как измерить температуру без градусникаАктуальная информация для родителей.

Часто ребенок жалуется на плохое самочувствие или повышенную температуру. Как понять, есть ли температура, если доступа к градуснику нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

1. Довольно старый, но проверенный метод: дотронуться губами ко лбу или шее. Как правило, при повышенной температуре у детей прежде всего горячим становится живот.

2. Прислушайся к биению сердца ребенка. Доказано учеными: повышение температуры тела даже на 1 градус провоцирует учащение сердцебиение на 10 ударов в минуту. Нормальный пульс человека составляет 80 ударов в минуту, а в случае повышения температуры – пульс растет до 100 ударов.

3. Не редко о температуре у ребенка говорит жажда. Малыш будет часто просить попить воды или делать ему чай.

4. Также явным признаком температуры является учащенное дыхание. Если в спокойном состоянии человек делает примерно 12-17 вдохов в минуту, то при повышенной температуре количество вдохов увеличивается вдвое.

5. Боль в глазах и покраснение могут также свидетельствовать о температуре.

Читайте также: Назван напиток, быстро «убивающий» печень

Напомним, недавно мы писали о главных причинах повышения температуры тела у грудничков. Помни, что при осмотре педиатр может обнаружить признаки заболеваний, которые не замечают родители. Поэтому, если у твоего ребенка поднимается температура, не медли, сразу обратись к врачу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: градусник, медики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:50 » Автор: Анна Мартынова
     1227
     0

Похожие новости по теме

Как определить температуру тела без градусника Как определить температуру тела без градусника

Случается, что градусника нет под рукой, а температуру тела нужно срочно померить.

Ученые открыли способ измерения температуры без градусника Ученые открыли способ измерения температуры без градусника

Исследователи поведали об уникальном методе узнавания температуры.

Медики рассказали, как определить температуру без градусника Медики рассказали, как определить температуру без градусника

Теперь в градуснике нет прямой необходимости.

Температуру тела можно измерить и без градусника Температуру тела можно измерить и без градусника

Случается, что градусника нет под рукой, а температуру тела нужно срочно померить.

Мамам на заметку: как правильно сбивать температуру у ребенка Мамам на заметку: как правильно сбивать температуру у ребенка

Повышение температуры тела у ребенка – часто причина паники у родителей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх