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Медики рассказали, как измерить температуру без градусника

Медики рассказали, как измерить температуру без градусника

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Как определить температуру тела без градусника Случается, что градусника нет под рукой, а температуру тела нужно срочно померить.