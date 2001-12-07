Эксперты подсказали, как похудеть к Новому году без стресса для организма

Худеем с удовольствием.



Резко постройнеть к празднику - одна из новогодних традиций у многих украинцев. Но преобразиться за пару дней не получится, потому начинайте идти к цели прямо с завтрашнего дня, передает



Как - знают Борис Скачко, диетолог, фитотерапевт, Отто Стойка, главный врач Киевского городского центра здоровья, и Наталия Простун, психолог. Они составили для вас пошаговый план действий на каждый день до Нового года. Если ему следовать, похудеете на 3 кг.



9 декабря носите желтое и ешьте яичницу



Чтобы пройти новогодний марафон красоты до конца, нужен боевой настрой. Его обеспечивают гормоны серотонин и дофамин. Потому начнем с ежевечерних сеансов ароматерапии - с маслами ладана, лимона, грейпфрута, жасмина, мускатного шалфея или иланг-иланга.



Также окружите себя вещами желтого, оранжевого и кораллового цветов - они поддержат солнечное настроение. И обязательно налегайте на продукты-чемпионы по содержанию витамина D - он участвует в синтезе гормонов радости и счастья: съедайте каждый день (на выбор) пару кусочков слабосоленой морской рыбы, 150 г нежирного мяса (телятина, курица, крольчатина), одно яйцо.



10 - 12 декабря - каждый вечер пейте "тайфун"



Не меньше 2 кг нашего веса - это "излишки" в кишечнике, которые раздувают живот. Чтобы его "сдуть", каждый вечер перед сном съедайте 2 ст. л. микса, который капитально очистит наутро ваш кишечник.



Измельчите в мясорубке (блендере) по 100 г инжира, кураги, изюма и чернослива, а также 3 ст. л. сушеной травы сенны. Залейте все кипятком так, чтобы вода покрыла микс, и оставьте на полчаса настояться. После выпейте.



13 - 15 декабря - обливайтесь ледяной водой



Рыхлость бывает даже у людей с нормальным весом: это признак того, что мало мышц, но много подкожного жира. Если переродить его в бурый жир, мышцы будут казаться стройнее: такой жир ускоряет энергообмен, потому калории сжигаются активнее, а сама структура бурого жира - гораздо плотнее. В него белый жир перерождается за счет иризина: этот белок выделяется мышцами человека при физнагрузках на холоде.



Потому бегайте по морозу в легкой одежде. А по утрам, после душа, обливайтесь 2 - 3 ведрами ледяной воды - для этого добавьте в холодную несколько горстей кубиков льда (их нужно наморозить заблаговременно).



16 - 18 декабря - ванна с содой и табу на сахар



Каждый вечер принимайте теплую ванну с содой (1 пачка на стандартную ванну). Это подтянет кожу и уменьшит масштабы отечности. Лишняя жидкость, в том числе в виде мешков под глазами, уйдет при отказе от всех продуктов, содержащих соль и сахар, и их заменители: декстрозу, глюкозу, фруктозу, лактозу, ксилозу, ксилит, кукурузный сироп, кленовый сироп, солод, мальтодекстрин, глутамат натрия, бикарбонат натрия, йодид натрия.



При этом важно пить по восемь стаканов воды за день (маленькими глотками). Иначе при нехватке воды организм начнет удерживать ее в себе, чтобы поддержать нормальный метаболизм, и отечность усилится.



19 - 21 декабря - скакалка и просмотр ужастиков



Каждое утро, во время обеденного перерыва и через два часа после ужина прыгайте по 30 - 40 минут через скакалку. Помните, что сжигание жиров происходит как во время кардионагрузок, так и несколько дней (!) после них.



Также смотрите в эти дни триллеры или фантастику с драматической развязкой - адреналин, который будет у вас при этом зашкаливать, тоже ускорит сжигание жиров. Пятерка адреналиновых фильмов выглядит так: "Сияние" сжигает 184 калории, "Челюсти" - 161 калорию, "Изгоняющий дьявола" - 158, "Чужой" - 152, "Пила" - 133.



22 - 24 декабря - питайтесь зелеными смузи и водой



Наполнять желудок до отвала - часть праздника "по-нашему". Потому продолжим методично прощаться с весом, чтобы набор объемов после Нового года был не столь очевидным. Итак, питайтесь только смузи из петрушки, укропа, рукколы, авокадо, огурца, кресс-салата, брокколи, шпината, киви, зеленых яблок. Похудению способствует хлорофилл в них и то, что кратковременный переход на такое маленькое количество калорий встряхивает обмен веществ.



25 - 27 декабря - моделируйте талию "жуками"



Еще чуточку, и вот она заветная цель - осиная талия, ну почти! Не реже двух раз в день по 10 минут выполняйте упражнение "Жук". Лягте на спину, руки и ноги поднимите под углом 90 градусов к телу. Глубоко вдохните и напрягите пресс. На выдохе опустите правую ногу на пол, а правую руку - за голову. Аналогично проделайте упражнение с участием левых руки и ноги.



Теперь приготовьте смесь из меда и оливкового масла (3:1), 10 капель эфирного масла апельсина и 3 капель розмарина. Утром и вечером перед душем нанесите ее на ладони и 10 минут похлопывайте себя по животу и бокам, а затем щипайте - от пупка к бокам. Теперь захватите пальцами обеих рук кожу чуть ниже пупка и сделайте несколько перекатов до ребер и обратно.



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28 - 31 декабря - "слепите" лицо и шею шоколадом



Чтобы подтянуть обвислости на лице и шее, дважды в день наносите на очищенную кожу на 15 минут крем-лифтинг. Взбейте в блендере черный шоколад (без добавок), растительное масло (любое), зелень (любую) и растопленный парафин (продается в аптеке). Пропорции ингредиентов произвольные - важно, чтобы смесь имела текстуру густой сметаны.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Резко постройнеть к празднику - одна из новогодних традиций у многих украинцев. Но преобразиться за пару дней не получится, потому начинайте идти к цели прямо с завтрашнего дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Как - знают Борис Скачко, диетолог, фитотерапевт, Отто Стойка, главный врач Киевского городского центра здоровья, и Наталия Простун, психолог. Они составили для вас пошаговый план действий на каждый день до Нового года. Если ему следовать, похудеете на 3 кг.Чтобы пройти новогодний марафон красоты до конца, нужен боевой настрой. Его обеспечивают гормоны серотонин и дофамин. Потому начнем с ежевечерних сеансов ароматерапии - с маслами ладана, лимона, грейпфрута, жасмина, мускатного шалфея или иланг-иланга.Также окружите себя вещами желтого, оранжевого и кораллового цветов - они поддержат солнечное настроение. И обязательно налегайте на продукты-чемпионы по содержанию витамина D - он участвует в синтезе гормонов радости и счастья: съедайте каждый день (на выбор) пару кусочков слабосоленой морской рыбы, 150 г нежирного мяса (телятина, курица, крольчатина), одно яйцо.Не меньше 2 кг нашего веса - это "излишки" в кишечнике, которые раздувают живот. Чтобы его "сдуть", каждый вечер перед сном съедайте 2 ст. л. микса, который капитально очистит наутро ваш кишечник.Измельчите в мясорубке (блендере) по 100 г инжира, кураги, изюма и чернослива, а также 3 ст. л. сушеной травы сенны. Залейте все кипятком так, чтобы вода покрыла микс, и оставьте на полчаса настояться. После выпейте.Рыхлость бывает даже у людей с нормальным весом: это признак того, что мало мышц, но много подкожного жира. Если переродить его в бурый жир, мышцы будут казаться стройнее: такой жир ускоряет энергообмен, потому калории сжигаются активнее, а сама структура бурого жира - гораздо плотнее. В него белый жир перерождается за счет иризина: этот белок выделяется мышцами человека при физнагрузках на холоде.Потому бегайте по морозу в легкой одежде. А по утрам, после душа, обливайтесь 2 - 3 ведрами ледяной воды - для этого добавьте в холодную несколько горстей кубиков льда (их нужно наморозить заблаговременно).Каждый вечер принимайте теплую ванну с содой (1 пачка на стандартную ванну). Это подтянет кожу и уменьшит масштабы отечности. Лишняя жидкость, в том числе в виде мешков под глазами, уйдет при отказе от всех продуктов, содержащих соль и сахар, и их заменители: декстрозу, глюкозу, фруктозу, лактозу, ксилозу, ксилит, кукурузный сироп, кленовый сироп, солод, мальтодекстрин, глутамат натрия, бикарбонат натрия, йодид натрия.При этом важно пить по восемь стаканов воды за день (маленькими глотками). Иначе при нехватке воды организм начнет удерживать ее в себе, чтобы поддержать нормальный метаболизм, и отечность усилится.Каждое утро, во время обеденного перерыва и через два часа после ужина прыгайте по 30 - 40 минут через скакалку. Помните, что сжигание жиров происходит как во время кардионагрузок, так и несколько дней (!) после них.Также смотрите в эти дни триллеры или фантастику с драматической развязкой - адреналин, который будет у вас при этом зашкаливать, тоже ускорит сжигание жиров. Пятерка адреналиновых фильмов выглядит так: "Сияние" сжигает 184 калории, "Челюсти" - 161 калорию, "Изгоняющий дьявола" - 158, "Чужой" - 152, "Пила" - 133.Наполнять желудок до отвала - часть праздника "по-нашему". Потому продолжим методично прощаться с весом, чтобы набор объемов после Нового года был не столь очевидным. Итак, питайтесь только смузи из петрушки, укропа, рукколы, авокадо, огурца, кресс-салата, брокколи, шпината, киви, зеленых яблок. Похудению способствует хлорофилл в них и то, что кратковременный переход на такое маленькое количество калорий встряхивает обмен веществ.Еще чуточку, и вот она заветная цель - осиная талия, ну почти! Не реже двух раз в день по 10 минут выполняйте упражнение "Жук". Лягте на спину, руки и ноги поднимите под углом 90 градусов к телу. Глубоко вдохните и напрягите пресс. На выдохе опустите правую ногу на пол, а правую руку - за голову. Аналогично проделайте упражнение с участием левых руки и ноги.Теперь приготовьте смесь из меда и оливкового масла (3:1), 10 капель эфирного масла апельсина и 3 капель розмарина. Утром и вечером перед душем нанесите ее на ладони и 10 минут похлопывайте себя по животу и бокам, а затем щипайте - от пупка к бокам. Теперь захватите пальцами обеих рук кожу чуть ниже пупка и сделайте несколько перекатов до ребер и обратно.Чтобы подтянуть обвислости на лице и шее, дважды в день наносите на очищенную кожу на 15 минут крем-лифтинг. Взбейте в блендере черный шоколад (без добавок), растительное масло (любое), зелень (любую) и растопленный парафин (продается в аптеке). Пропорции ингредиентов произвольные - важно, чтобы смесь имела текстуру густой сметаны.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий





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