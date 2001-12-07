Раздел: Медицина
Развенчаны популярные мифы о похудении
О них пора забыть.
Тренер популярного шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская-Узелкова назвала основные пять мифов о похудении, которым не стоит следовать. Именно с такими вопросами ей чаще всего пишут в личные сообщения, рассказала спортсменка на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Миф. 1. Вода вымывает витамины из организма?
Нет. Человек состоит на 50-86%из воды (в зависимости от возраста). Вода для организма это:
- увлажнение кислорода для дыхания
- защита жизненно важных органов
- помощь в обмене веществ
- вывод различных отходов из организма
Человек теряет за сутки около 2-3 литров воды. Это происходит даже во время дыхания.
Миф 2. «Я кушаю, как дюймовочка, занимаюсь спортом, пью 1,5 л. воды в день, и никак не худею». Что не так в этой формуле?
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Не нужно кушать «как дюймовочка». Нужно кушать достаточно. Потому что еда - это топливо для вашего организма. Например, машина не поедет без бензина. Точно так же ваш организм не запустит метаболизм. Вместо сжигания жиров, он будет их накапливать. Так как не будет знать, когда вы его снова покормите, и главное, чем.
Миф 3. «Я поправлюсь, а ведь вместо ужина кушаю фрукты!»
В тему предыдущего мифа о мизерном количестве еды. Ужин должен быть. А фрукты желательно кушать только до обеда. В них содержатся углеводы и много сахара, который, как мы знаем, не содействует похудению.
Миф 4. Набор веса из-за гормональных таблеток.
Здесь важно! Я говорю не про нарушение гормонального фона, а конкретно о препаратах. И это очень большое заблуждение, что таблетки как-то влияют на вес. Эти медикаменты увеличивает аппетит. Вот тогда человек начинает есть много и поправляется. Если же вы следите за своим питанием, набор веса вам не грозит!
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Миф 5. Правильное питание - дорогое!
Это могут утверждать только те люди, которые не знают, что это такое. Я уже не раз говорила, и снова повторюсь, ПП (правильное питание) - это способ приготовления пищи, время и количество ее употребления. Можно жарить овощи и готовить жирное рагу со свиными ребрышками. А можно овощи сделать на пару, или запечь вместе с куриной грудкой в духовке. Конечно, это другое блюдо, не ребрышки. Но, кто какую цель преследует.
Тренер популярного шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская-Узелкова назвала основные пять мифов о похудении, которым не стоит следовать. Именно с такими вопросами ей чаще всего пишут в личные сообщения, рассказала спортсменка на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Миф. 1. Вода вымывает витамины из организма?
Нет. Человек состоит на 50-86%из воды (в зависимости от возраста). Вода для организма это:
- увлажнение кислорода для дыхания
- защита жизненно важных органов
- помощь в обмене веществ
- вывод различных отходов из организма
Человек теряет за сутки около 2-3 литров воды. Это происходит даже во время дыхания.
Миф 2. «Я кушаю, как дюймовочка, занимаюсь спортом, пью 1,5 л. воды в день, и никак не худею». Что не так в этой формуле?
Это интересно: Врачи подсказали, как пить кофе без вреда для здоровья
Не нужно кушать «как дюймовочка». Нужно кушать достаточно. Потому что еда - это топливо для вашего организма. Например, машина не поедет без бензина. Точно так же ваш организм не запустит метаболизм. Вместо сжигания жиров, он будет их накапливать. Так как не будет знать, когда вы его снова покормите, и главное, чем.
Миф 3. «Я поправлюсь, а ведь вместо ужина кушаю фрукты!»
В тему предыдущего мифа о мизерном количестве еды. Ужин должен быть. А фрукты желательно кушать только до обеда. В них содержатся углеводы и много сахара, который, как мы знаем, не содействует похудению.
Миф 4. Набор веса из-за гормональных таблеток.
Здесь важно! Я говорю не про нарушение гормонального фона, а конкретно о препаратах. И это очень большое заблуждение, что таблетки как-то влияют на вес. Эти медикаменты увеличивает аппетит. Вот тогда человек начинает есть много и поправляется. Если же вы следите за своим питанием, набор веса вам не грозит!
Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии
Миф 5. Правильное питание - дорогое!
Это могут утверждать только те люди, которые не знают, что это такое. Я уже не раз говорила, и снова повторюсь, ПП (правильное питание) - это способ приготовления пищи, время и количество ее употребления. Можно жарить овощи и готовить жирное рагу со свиными ребрышками. А можно овощи сделать на пару, или запечь вместе с куриной грудкой в духовке. Конечно, это другое блюдо, не ребрышки. Но, кто какую цель преследует.
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