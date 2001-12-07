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Раздел: Медицина  
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Назван эффективный способ снять с лица отечность

Назван эффективный способ снять с лица отечностьАктуальная проблема для многих.

Существует множество способов и рецептов, как в считанные секунды избавиться от отеков под глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Глядя по утрам в зеркало, любая из нас хотя бы раз замечала на своем лице припухлости или отечность. Причиной этому может служить банальное переутомление организма, стресс, употребление большого объема жидкости перед сном или наоборот нехватка ее в организме, недостаток кислорода или плохое кровообращение.

4 способа избавиться от отечности

Существует множество способов и рецептов, как в считанные секунды избавиться от отеков под глазами. Остановимся на самых действенных и проверенных рецептах.

Пожалуй, самый простой способ быстро избавиться от отеков – это приложить к глазам заваренные и охлажденные пакетики с чаем. С этим может справиться любой вид чая, отталкивайтесь от своих предпочтений и, конечно же, наличия чая в доме.

Также еще одним рекордсменом по устранению отеков является огурец, который еще и прекрасно освежает кожу. Его можно использовать, просто нарезав кружками и приложив к глазам на 20 минут, так и если, позволяет время, можно его натереть на крупной терке и приложить полученную кашицу к глазам.

Если под рукой не оказалось огурца, то картофель найдется в каждом доме. Его также можно использовать, как и огурец. Наибольший эффект от тертого картофеля будет, если добавить в него немного свежей петрушки. Можно также сделать компресс или примочки для глаз из картофельного сока.

О пользе самого распространенного цветка в домашней аптечке – ромашке можно говорить бесконечно. Вы моментально почувствуете облегчение, приложив к глазам смоченные в настое ромашки ватные диски.

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Ну и самым простым и экстренным способом, если у вас не оказалось под рукой ничего из вышеперечисленного, является самый обыкновенный лед, который можно легко приготовить, используя морозильную камеру. Конечно, можно потрудиться и заморозить настой ромашки или чая, и тогда утром вы без труда сможете быстро избавиться от отеков.
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 Теги: отеки, способ

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Сегодня, 16:26 » Автор: Анна Мартынова
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