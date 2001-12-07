Раздел: Медицина
Пять эффективных способов поддержать организм зимой
Защититесь в период гриппа.
Существует много способов повысить зимой иммунитет, но какие из них просты в исполнении и при этом эффективны? Врачи поделились рекомендациями, которым они следуют сами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Простой способ повысить иммунитет №1: добавлять во все блюда чеснок. Польза чеснока связана с содержанием жизненно важного химического соединения аллицина. Но важно помнить: аллицин выделяется при разрезании зубчиков. Данный компонент помогает бороться с простудой, кашлем и снижает кровяное давление.
Простой способ повысить иммунитет №2: употреблять пробиотики. Пробиотики поддерживают высокий уровень полезных бактерий в ЖКТ, а ведь именно в кишечнике сосредоточена большая часть иммунной системы. Чтобы организм получал пробиотики, необходимо включить в рацион кисломолочные и ферментированные (квашеные) продукты.
Простой способ повысить иммунитет №3: пить чай с имбирем. Имбирь – эффективный стимулятор защитных свойств организма. В его состав входят витамины А, С и В, минеральные вещества (железо, магний, цинк, кальций) и растительные кислоты: данный комплекс помогает иммунным клеткам активнее уничтожать патологические клетки, вирусы и бактерии.
Простой способ повысить иммунитет №4: принимать витамин D. Этот важнейший витамин организм производит его под воздействием солнечных лучей. Соответственно, зимой его синтез уменьшается. Для его восполнения следует употреблять говяжью печень, сыр, яичные желтки, а также на продукты, искусственно обогащенные витамином D (например, молоко, апельсиновый сок и йогурты).
Читайте также: Медики рассказали, в каких случаях принимать антибиотики нельзя
Простой способ повысить иммунитет №5: заниматься спортом. Исследования показывают, что физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%. Однако занятия спортом не должны быть изнурительными, иначе стресс, который организм испытывает зимой, - усилится.
Существует много способов повысить зимой иммунитет, но какие из них просты в исполнении и при этом эффективны? Врачи поделились рекомендациями, которым они следуют сами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Простой способ повысить иммунитет №1: добавлять во все блюда чеснок. Польза чеснока связана с содержанием жизненно важного химического соединения аллицина. Но важно помнить: аллицин выделяется при разрезании зубчиков. Данный компонент помогает бороться с простудой, кашлем и снижает кровяное давление.
Простой способ повысить иммунитет №2: употреблять пробиотики. Пробиотики поддерживают высокий уровень полезных бактерий в ЖКТ, а ведь именно в кишечнике сосредоточена большая часть иммунной системы. Чтобы организм получал пробиотики, необходимо включить в рацион кисломолочные и ферментированные (квашеные) продукты.
Простой способ повысить иммунитет №3: пить чай с имбирем. Имбирь – эффективный стимулятор защитных свойств организма. В его состав входят витамины А, С и В, минеральные вещества (железо, магний, цинк, кальций) и растительные кислоты: данный комплекс помогает иммунным клеткам активнее уничтожать патологические клетки, вирусы и бактерии.
Простой способ повысить иммунитет №4: принимать витамин D. Этот важнейший витамин организм производит его под воздействием солнечных лучей. Соответственно, зимой его синтез уменьшается. Для его восполнения следует употреблять говяжью печень, сыр, яичные желтки, а также на продукты, искусственно обогащенные витамином D (например, молоко, апельсиновый сок и йогурты).
Читайте также: Медики рассказали, в каких случаях принимать антибиотики нельзя
Простой способ повысить иммунитет №5: заниматься спортом. Исследования показывают, что физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%. Однако занятия спортом не должны быть изнурительными, иначе стресс, который организм испытывает зимой, - усилится.
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