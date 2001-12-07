Раздел: Медицина
Названы продукты, которые вызывают рак
Чрезмерное употребление сахара чревато раком прямой кишки.
По всему миру стремительно увеличивается заболеваемость онкологией. Ученые назвали 4 типа продуктов, которые являются провокаторами появления рака. Они убеждены, что правильное питание – важный фактор в профилактике данного тяжелого недуга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
Итак, первым продуктом является сахар. Ученые из Бельгии считают, что он способствует распространению метастазов по всему организму, в этом вина процесса растворения глюкозы. Чрезмерное употребление сахара чревато раком прямой кишки, мочевого пузыря и груди. В то же время отказаться от данного продукта нельзя, но исключить необходимо искусственные сахарозаменители, ароматизатизаторы и продукты, содержащие их.
Ко второму типу продуктов относятся колбасные изделия. Регулярное их употребление ученые связывают с появление колоторектального рака. Кроме этого, не исключено поражение груди. Вместо колбасы специалисты советуют есть рыбу или мясо птицы.
Третий тип продуктов – изделия с высоким содержанием жира, поскольку они выступают стимулятором деления стволовых клеток в тканях кишечника. Исследования, проведенные на мышах, показали необратимые мутации клеток.
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Также ученые заговорили о вреде обработанной пищи. Рак могут провоцировать не отдельные продукты, а способ их приготовления. Здесь речь идет о воде с газом, хлебе, выпечке, полуфабрикатах. В такой еде содержится повышенное количество соли, жира, сахара, при этом в ней нет клетчатки и витаминов.
По всему миру стремительно увеличивается заболеваемость онкологией. Ученые назвали 4 типа продуктов, которые являются провокаторами появления рака. Они убеждены, что правильное питание – важный фактор в профилактике данного тяжелого недуга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.
Итак, первым продуктом является сахар. Ученые из Бельгии считают, что он способствует распространению метастазов по всему организму, в этом вина процесса растворения глюкозы. Чрезмерное употребление сахара чревато раком прямой кишки, мочевого пузыря и груди. В то же время отказаться от данного продукта нельзя, но исключить необходимо искусственные сахарозаменители, ароматизатизаторы и продукты, содержащие их.
Ко второму типу продуктов относятся колбасные изделия. Регулярное их употребление ученые связывают с появление колоторектального рака. Кроме этого, не исключено поражение груди. Вместо колбасы специалисты советуют есть рыбу или мясо птицы.
Третий тип продуктов – изделия с высоким содержанием жира, поскольку они выступают стимулятором деления стволовых клеток в тканях кишечника. Исследования, проведенные на мышах, показали необратимые мутации клеток.
Читайте также: Названы продукты, которые вызывают стресс
Также ученые заговорили о вреде обработанной пищи. Рак могут провоцировать не отдельные продукты, а способ их приготовления. Здесь речь идет о воде с газом, хлебе, выпечке, полуфабрикатах. В такой еде содержится повышенное количество соли, жира, сахара, при этом в ней нет клетчатки и витаминов.
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