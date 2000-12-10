Раздел: Медицина
Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов
Технология заквашивания распространена в Европе и Азии.
И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в рамках очередной подборки своих советов рассказала о пользе квашеных продуктов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
По ее словам, основа благоприятного воздействия - полезные бактерии. "Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. И не только", - подчеркнула Супрун.
Она позволяет увеличить срок годности продуктов, сохранить их питательную ценность и делает их еще полезнее.
Среди других полезных свойств Супрун выделила следующие:
наличие пробиотиков - живых микроорганизмов, полезных для работы кишечника;
изменение свойства пищи - появление новых соединений с антиоксидантными, противовоспалительными и антидепресантными свойствами;
увеличение содержания питательных веществ в продуктах.
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Супрун напомнила, что в период года, когда ощущается нехватка овощей в рационе, можно держать в холодильнике на такой случай банку квашеной капусты - "от бабушки".
И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в рамках очередной подборки своих советов рассказала о пользе квашеных продуктов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
По ее словам, основа благоприятного воздействия - полезные бактерии. "Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. И не только", - подчеркнула Супрун.
Она позволяет увеличить срок годности продуктов, сохранить их питательную ценность и делает их еще полезнее.
Среди других полезных свойств Супрун выделила следующие:
наличие пробиотиков - живых микроорганизмов, полезных для работы кишечника;
изменение свойства пищи - появление новых соединений с антиоксидантными, противовоспалительными и антидепресантными свойствами;
увеличение содержания питательных веществ в продуктах.
Читайте также: Супрун напомнила украинцам о пользе малины
Супрун напомнила, что в период года, когда ощущается нехватка овощей в рационе, можно держать в холодильнике на такой случай банку квашеной капусты - "от бабушки".
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