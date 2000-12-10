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Раздел: Медицина  
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Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов

Супрун рассказала о пользе квашеных продуктовТехнология заквашивания распространена в Европе и Азии.

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в рамках очередной подборки своих советов рассказала о пользе квашеных продуктов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

По ее словам, основа благоприятного воздействия - полезные бактерии. "Обычный салат из квашеной капусты может составить хорошую конкуренцию всем лучшим йогуртам. И не только", - подчеркнула Супрун.

Она позволяет увеличить срок годности продуктов, сохранить их питательную ценность и делает их еще полезнее.

Среди других полезных свойств Супрун выделила следующие:

наличие пробиотиков - живых микроорганизмов, полезных для работы кишечника;
изменение свойства пищи - появление новых соединений с антиоксидантными, противовоспалительными и антидепресантными свойствами;
увеличение содержания питательных веществ в продуктах.

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Супрун напомнила, что в период года, когда ощущается нехватка овощей в рационе, можно держать в холодильнике на такой случай банку квашеной капусты - "от бабушки".
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 Теги: Супрун, квашеная капуста

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Вчера, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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