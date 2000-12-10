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Раздел: Медицина  
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Ученые выявили неожиданный эффект длительного употребления чая

Ученые выявили неожиданный эффект длительного употребления чая Оказалось, что зеленый чай способен укреплять кости.

Привычка пить каждый день зеленый чай связана с повышенной плотностью костей и сниженным риском переломов. В особенности касается женщин, – заявили исследователи из Пекинского университета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Оказывается, если человек пил чай более 30 лет, у него было повышено качество костной ткани. Об этом говорит опрос добровольцев и анализ их медицинских карт.

Так, в сравнении с людьми, вообще не пьющими чай, добровольцы, которые пьют зеленый чай каждый день, имели сниженный на 12% риск переломов, – передает Телеграф. Люди, которые пили чай на момент исследования или потребляли чай более 30 лет, на 20% и 30% соответственно реже сталкивались с переломами бедренной кости.

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За счет чего именно чай производит позитивный эффект, ученые не знают. Но зеленый чай однозначно является полезным напитком.
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 Теги: зеленый чай, укрепление костей

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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