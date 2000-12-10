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Раздел: Медицина  
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В Швеции научились эффективно уничтожать раковые клетки

В Швеции научились эффективно уничтожать раковые клетки Новый способ лечения рака изобрели местные ученые.

Группа исследователей из Лундского университета (что в Швеции) смогла "перепрограммировать" клетки человеческой кожи, превратив их в иммунные клетки. Этот процесс может стать ключом в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Исследователи обнаружили три вида белков, с помощью которых соединительную ткань можно превратить в "дендритные клетки". Такие клетки помогают следить за работой тканей и выявлять вирусы, бактерии и раковые клетки. При этом поведение искусственных клеток ничем не отличается от естественных.

Эксперты выделили 3 особых фактора PU.1, IRF8 и BATF3, которые участвуют в процессе дифференцировки дендритных клеток. На основе этого из клеток соединительной ткани фибробластов получилось создать "личные" дендритные клетки, которые ведут себя как и "настоящие", но при этом меньше подвержены воздействию опухолевых агентов.

Специалистам понадобилось девять дней на перепрограммирование. Теперь они надеются использовать новый механизм для борьбы против раковых заболеваний.

"Опухоли часто имеют ряд уникальных мутаций, что затрудняет их распознавание иммунной системой. Таким образом перепрограммирование клеток в дендритные может стать ключом к тому, чтобы создавать "индивидуальные" вакцины против рака. Опухоль сама станет источником специфических антигенов для иммунитета. Мы назвали этот подход TrojanDC (от английского DC - Dendritic cells)" - заявил автор работы Карлос Перейра.

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По словам ученых, три белка планируется внедрять прямо в опухоль, чтобы та сама представляла специфические для этого рака антигены. В результате появится возможность натравить атакующие клетки иммунитета на раковые клетки и уничтожить их.
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 Теги: рак, лечение

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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