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Медики рассказали, как бороться с постоянным замерзанием конечностей

Медики рассказали, как бороться с постоянным замерзанием конечностей Причины этого явления могут быть самыми разными.

Англии средних веков законодательство разрешало развод в случае, когда у одного из супругов были холодные конечности. Такая особенность организма считалась настолько серьезным недостатком, что приравнивалась к супружеской измене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Какие же бывают причины холодных рук и ног? Если в студеную пору у вас промокли ноги, а в квартире гуляют сквозняки, тут все понятно. Подобную проблему всегда можно решить и она не будет угрожать нашему здоровью. Однако, если конечности напоминают лед даже в жаркое время года, состояние требует внимания: повышенная зябкость может быть симптомом различных патологий. Поэтому стоит рассмотреть эту проблему детально.

Основные причины холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть по разным причинам. Слишком чувствительными к холоду бывают конечности у людей, которые хотя бы один раз допустили их обморожение. Повышенную зябкость провоцируют и некоторые лекарственные препараты, чаще всего бета-адреноблокаторы.

Постоянные диеты, еще одна причина, почему мерзнут руки и ноги.

Кроме того повышенной мерзлявостью страдают люди, которые ведут сидячий малоподвижный образ жизни, а также те, кто имеет астеническое телосложение – хрупкие и изящные. Для них рекомендация одна – вести активный образ жизни и больше двигаться.

Однако холодные ноги и руки очень часто являются предвестником развития серьезных заболеваний.

Например, у больных сахарным диабетом практически всегда страдает сосудистая система, что является основной причиной повышенной зябкости стоп и ладоней. У диабетиков холодные руки и ноги могут сигнализировать о потенциальной опасности развития диабетической стопы.

Низкий уровень гемоглобина еще одна причина, почему мерзнут руки и ноги. Ведь при железодефицитной анемии ухудшается поступление кислорода в ткани, медленно происходят процессы теплообразования и обмена веществ.

Гипертоническая болезнь – одна из наиболее серьезных причин зябнущих конечностей. При высоком артериальном давлении (АД) сосуды спазмируются, кровоток становится замедленным, как следствие у человека постоянно мерзнут стопы и ладони. В случае склонности к пониженному АД, кровоток становится вялым, и от этого особенно страдают именно конечности.

Возрастные изменения в организме – тоже причина холодных рук и ног и повышенной зябкости. Ведь с возрастом у человека уменьшается мышечная масса, обмен веществ происходит медленно, а значит, существенно ухудшается способность организма к саморегуляции.

Холодные руки и ноги могут стать сигналом нарушений в работе эндокринной системы. Например, повышенной зябкостью страдают люди с гипотиреозом. При этом заболевании, все обменные процессы, в том числе и теплообмен, происходят в замедленном режиме. Отсюда постоянное чувство холода, хронической усталости, ухудшение памяти и внимания, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос.

Что делать если руки и ноги постоянно холодные. Лечение

Если зябкие конечности не связаны у человека с конкретными обстоятельствами и наблюдаются постоянно, необходимо пройти квалифицированное медицинское обследование, чтобы установить причину этого явления.

Лечить холодные руки и ноги самостоятельно нельзя, ведь зябкие конечности, в большинстве случаев, являются следствием какого-то заболевания.

Впрочем, есть несколько действенных рекомендаций, как можно повысить свою «морозоустойчивость». Прежде всего нужно следить за рационом питания. В меню нужно включить белковую пищу (мясо нежирных сортов, бобовые); морепродукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами; овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С. Полезно много пить. Увеличивая объем выпиваемой жидкости, мы улучшаем кровоток, за счет этого согреются и конечности.

Если причина холодных рук и ног – результат постоянного нервного напряжения, можно принять успокаивающее средство на растительной основе, например, валериану, пустырник или пион. Улучшить периферическое кровоснабжение и укрепить стенки сосудов помогут и специальные поливитаминные комплексы с витаминами группы А, С, Е, В, РР.

Людям с зябнущими конечностями очень важно правильно подбирать обувь и одежду. Следует отказаться от искусственных материалов, не носить обувь из кожзама, забыть об утягивающих колготах, коррекционном белье, узких джинсах и тугих поясах, которые значительно ухудшают кровообращение в организме.

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Повысить эффективность лечения основного заболевания, а также и тренировки сосудов. Улучшить их тонус помогут закаливание, контрастный душ утром и теплая ванна с морской солью перед сном.
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 Теги: конечности, замерзание

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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