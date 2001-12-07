Раздел: Медицина
Медики рассказали, как бороться с постоянным замерзанием конечностей
Причины этого явления могут быть самыми разными.
Англии средних веков законодательство разрешало развод в случае, когда у одного из супругов были холодные конечности. Такая особенность организма считалась настолько серьезным недостатком, что приравнивалась к супружеской измене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Какие же бывают причины холодных рук и ног? Если в студеную пору у вас промокли ноги, а в квартире гуляют сквозняки, тут все понятно. Подобную проблему всегда можно решить и она не будет угрожать нашему здоровью. Однако, если конечности напоминают лед даже в жаркое время года, состояние требует внимания: повышенная зябкость может быть симптомом различных патологий. Поэтому стоит рассмотреть эту проблему детально.
Основные причины холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть по разным причинам. Слишком чувствительными к холоду бывают конечности у людей, которые хотя бы один раз допустили их обморожение. Повышенную зябкость провоцируют и некоторые лекарственные препараты, чаще всего бета-адреноблокаторы.
Постоянные диеты, еще одна причина, почему мерзнут руки и ноги.
Кроме того повышенной мерзлявостью страдают люди, которые ведут сидячий малоподвижный образ жизни, а также те, кто имеет астеническое телосложение – хрупкие и изящные. Для них рекомендация одна – вести активный образ жизни и больше двигаться.
Однако холодные ноги и руки очень часто являются предвестником развития серьезных заболеваний.
Например, у больных сахарным диабетом практически всегда страдает сосудистая система, что является основной причиной повышенной зябкости стоп и ладоней. У диабетиков холодные руки и ноги могут сигнализировать о потенциальной опасности развития диабетической стопы.
Низкий уровень гемоглобина еще одна причина, почему мерзнут руки и ноги. Ведь при железодефицитной анемии ухудшается поступление кислорода в ткани, медленно происходят процессы теплообразования и обмена веществ.
Гипертоническая болезнь – одна из наиболее серьезных причин зябнущих конечностей. При высоком артериальном давлении (АД) сосуды спазмируются, кровоток становится замедленным, как следствие у человека постоянно мерзнут стопы и ладони. В случае склонности к пониженному АД, кровоток становится вялым, и от этого особенно страдают именно конечности.
Возрастные изменения в организме – тоже причина холодных рук и ног и повышенной зябкости. Ведь с возрастом у человека уменьшается мышечная масса, обмен веществ происходит медленно, а значит, существенно ухудшается способность организма к саморегуляции.
Холодные руки и ноги могут стать сигналом нарушений в работе эндокринной системы. Например, повышенной зябкостью страдают люди с гипотиреозом. При этом заболевании, все обменные процессы, в том числе и теплообмен, происходят в замедленном режиме. Отсюда постоянное чувство холода, хронической усталости, ухудшение памяти и внимания, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос.
Что делать если руки и ноги постоянно холодные. Лечение
Если зябкие конечности не связаны у человека с конкретными обстоятельствами и наблюдаются постоянно, необходимо пройти квалифицированное медицинское обследование, чтобы установить причину этого явления.
Лечить холодные руки и ноги самостоятельно нельзя, ведь зябкие конечности, в большинстве случаев, являются следствием какого-то заболевания.
Впрочем, есть несколько действенных рекомендаций, как можно повысить свою «морозоустойчивость». Прежде всего нужно следить за рационом питания. В меню нужно включить белковую пищу (мясо нежирных сортов, бобовые); морепродукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами; овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С. Полезно много пить. Увеличивая объем выпиваемой жидкости, мы улучшаем кровоток, за счет этого согреются и конечности.
Если причина холодных рук и ног – результат постоянного нервного напряжения, можно принять успокаивающее средство на растительной основе, например, валериану, пустырник или пион. Улучшить периферическое кровоснабжение и укрепить стенки сосудов помогут и специальные поливитаминные комплексы с витаминами группы А, С, Е, В, РР.
Людям с зябнущими конечностями очень важно правильно подбирать обувь и одежду. Следует отказаться от искусственных материалов, не носить обувь из кожзама, забыть об утягивающих колготах, коррекционном белье, узких джинсах и тугих поясах, которые значительно ухудшают кровообращение в организме.
Читайте также: Ученые выявили неожиданный эффект длительного употребления чая
Повысить эффективность лечения основного заболевания, а также и тренировки сосудов. Улучшить их тонус помогут закаливание, контрастный душ утром и теплая ванна с морской солью перед сном.
Англии средних веков законодательство разрешало развод в случае, когда у одного из супругов были холодные конечности. Такая особенность организма считалась настолько серьезным недостатком, что приравнивалась к супружеской измене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Какие же бывают причины холодных рук и ног? Если в студеную пору у вас промокли ноги, а в квартире гуляют сквозняки, тут все понятно. Подобную проблему всегда можно решить и она не будет угрожать нашему здоровью. Однако, если конечности напоминают лед даже в жаркое время года, состояние требует внимания: повышенная зябкость может быть симптомом различных патологий. Поэтому стоит рассмотреть эту проблему детально.
Основные причины холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть по разным причинам. Слишком чувствительными к холоду бывают конечности у людей, которые хотя бы один раз допустили их обморожение. Повышенную зябкость провоцируют и некоторые лекарственные препараты, чаще всего бета-адреноблокаторы.
Постоянные диеты, еще одна причина, почему мерзнут руки и ноги.
Кроме того повышенной мерзлявостью страдают люди, которые ведут сидячий малоподвижный образ жизни, а также те, кто имеет астеническое телосложение – хрупкие и изящные. Для них рекомендация одна – вести активный образ жизни и больше двигаться.
Однако холодные ноги и руки очень часто являются предвестником развития серьезных заболеваний.
Например, у больных сахарным диабетом практически всегда страдает сосудистая система, что является основной причиной повышенной зябкости стоп и ладоней. У диабетиков холодные руки и ноги могут сигнализировать о потенциальной опасности развития диабетической стопы.
Низкий уровень гемоглобина еще одна причина, почему мерзнут руки и ноги. Ведь при железодефицитной анемии ухудшается поступление кислорода в ткани, медленно происходят процессы теплообразования и обмена веществ.
Гипертоническая болезнь – одна из наиболее серьезных причин зябнущих конечностей. При высоком артериальном давлении (АД) сосуды спазмируются, кровоток становится замедленным, как следствие у человека постоянно мерзнут стопы и ладони. В случае склонности к пониженному АД, кровоток становится вялым, и от этого особенно страдают именно конечности.
Возрастные изменения в организме – тоже причина холодных рук и ног и повышенной зябкости. Ведь с возрастом у человека уменьшается мышечная масса, обмен веществ происходит медленно, а значит, существенно ухудшается способность организма к саморегуляции.
Холодные руки и ноги могут стать сигналом нарушений в работе эндокринной системы. Например, повышенной зябкостью страдают люди с гипотиреозом. При этом заболевании, все обменные процессы, в том числе и теплообмен, происходят в замедленном режиме. Отсюда постоянное чувство холода, хронической усталости, ухудшение памяти и внимания, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос.
Что делать если руки и ноги постоянно холодные. Лечение
Если зябкие конечности не связаны у человека с конкретными обстоятельствами и наблюдаются постоянно, необходимо пройти квалифицированное медицинское обследование, чтобы установить причину этого явления.
Лечить холодные руки и ноги самостоятельно нельзя, ведь зябкие конечности, в большинстве случаев, являются следствием какого-то заболевания.
Впрочем, есть несколько действенных рекомендаций, как можно повысить свою «морозоустойчивость». Прежде всего нужно следить за рационом питания. В меню нужно включить белковую пищу (мясо нежирных сортов, бобовые); морепродукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами; овощи и фрукты с высоким содержанием витамина С. Полезно много пить. Увеличивая объем выпиваемой жидкости, мы улучшаем кровоток, за счет этого согреются и конечности.
Если причина холодных рук и ног – результат постоянного нервного напряжения, можно принять успокаивающее средство на растительной основе, например, валериану, пустырник или пион. Улучшить периферическое кровоснабжение и укрепить стенки сосудов помогут и специальные поливитаминные комплексы с витаминами группы А, С, Е, В, РР.
Людям с зябнущими конечностями очень важно правильно подбирать обувь и одежду. Следует отказаться от искусственных материалов, не носить обувь из кожзама, забыть об утягивающих колготах, коррекционном белье, узких джинсах и тугих поясах, которые значительно ухудшают кровообращение в организме.
Читайте также: Ученые выявили неожиданный эффект длительного употребления чая
Повысить эффективность лечения основного заболевания, а также и тренировки сосудов. Улучшить их тонус помогут закаливание, контрастный душ утром и теплая ванна с морской солью перед сном.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
225
0
Также советуем посмотреть
- «Лайфхаки» родителей, способных решить любую проблему
- Прикольные фотки девушек, умеющих над собой смеяться
- Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
- Нелепые ситуации, которые могли произойти только на дорогах
- Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
Оставьте свой комментарий