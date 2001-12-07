Раздел: Медицина
Диетологи составили список лучших жиросжигающих продуктов
Употребление этой пищи способствует более быстрому похудению.
Ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Одним из таких способов похудения является употребление в пищу продуктов - сжигателей жира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении.
Эти 7 продуктов помогают ускорить обмен веществ, вывести из организма лишнюю жидкость, отрегулировать пищеварительные процессы - и в результате стать стройнее.
Брокколи
Согласно научным данным, употребление этого продукта помогает сжигать висцеральный жир, и именно этот тип жира скапливается в зоне живота. Такой эффект объясняется специфическим составом с большим количеством кальция, благодаря которому ускоряется процесс жиросжигания.
Лук
Ученые советуют обязательно есть свежий лук, ведь он отличается богатым содержанием инулина, который действует как пробиотик и стимулирует кишечную микрофлору.
Семга
Эта рыба полезна тем, что в ней содержится много витамина D, который стимулирует сигнальные пути, обеспечивающие активное сжигание жировых клеток.
Греческий йогурт
Он содержит в себе не только много кальция, но также и белка, а это главные стимуляторы процесса похудения.
Бобовые
Бобовые - сложные углеводы, поэтому они богаты растворимой клетчаткой, которая способствует более интенсивному сжиганию жира в области живота.
Авокадо
Оказывается, люди, которые регулярно употребляют авокадо, имеют более стройные талии - так показали последние исследования.
Куриная грудка
Читайте также: В Швеции научились эффективно уничтожать раковые клетки
Белое мясо куриной грудки содержит много белка, к тому же продлевает чувство сытости и освобождает от желания съесть что-то сладкое.
Ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Одним из таких способов похудения является употребление в пищу продуктов - сжигателей жира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении.
Эти 7 продуктов помогают ускорить обмен веществ, вывести из организма лишнюю жидкость, отрегулировать пищеварительные процессы - и в результате стать стройнее.
Брокколи
Согласно научным данным, употребление этого продукта помогает сжигать висцеральный жир, и именно этот тип жира скапливается в зоне живота. Такой эффект объясняется специфическим составом с большим количеством кальция, благодаря которому ускоряется процесс жиросжигания.
Лук
Ученые советуют обязательно есть свежий лук, ведь он отличается богатым содержанием инулина, который действует как пробиотик и стимулирует кишечную микрофлору.
Семга
Эта рыба полезна тем, что в ней содержится много витамина D, который стимулирует сигнальные пути, обеспечивающие активное сжигание жировых клеток.
Греческий йогурт
Он содержит в себе не только много кальция, но также и белка, а это главные стимуляторы процесса похудения.
Бобовые
Бобовые - сложные углеводы, поэтому они богаты растворимой клетчаткой, которая способствует более интенсивному сжиганию жира в области живота.
Авокадо
Оказывается, люди, которые регулярно употребляют авокадо, имеют более стройные талии - так показали последние исследования.
Куриная грудка
Читайте также: В Швеции научились эффективно уничтожать раковые клетки
Белое мясо куриной грудки содержит много белка, к тому же продлевает чувство сытости и освобождает от желания съесть что-то сладкое.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
504
0
Также советуем посмотреть
- «Лайфхаки» родителей, способных решить любую проблему
- Прикольные фотки девушек, умеющих над собой смеяться
- Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
- Нелепые ситуации, которые могли произойти только на дорогах
- Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
- Забавные фотки людей, которым не везет по жизни
- Сеть покорила кошка, которая отлично играет в прятки
- В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
- Соцсети высмеяли Путина за звонок ребенку
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
Оставьте свой комментарий