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Диетологи составили список лучших жиросжигающих продуктов

Диетологи составили список лучших жиросжигающих продуктов Употребление этой пищи способствует более быстрому похудению.

Ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Одним из таких способов похудения является употребление в пищу продуктов - сжигателей жира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении.

Эти 7 продуктов помогают ускорить обмен веществ, вывести из организма лишнюю жидкость, отрегулировать пищеварительные процессы - и в результате стать стройнее.

Брокколи

Согласно научным данным, употребление этого продукта помогает сжигать висцеральный жир, и именно этот тип жира скапливается в зоне живота. Такой эффект объясняется специфическим составом с большим количеством кальция, благодаря которому ускоряется процесс жиросжигания.

Лук

Ученые советуют обязательно есть свежий лук, ведь он отличается богатым содержанием инулина, который действует как пробиотик и стимулирует кишечную микрофлору.

Семга

Эта рыба полезна тем, что в ней содержится много витамина D, который стимулирует сигнальные пути, обеспечивающие активное сжигание жировых клеток.

Греческий йогурт

Он содержит в себе не только много кальция, но также и белка, а это главные стимуляторы процесса похудения.

Бобовые

Бобовые - сложные углеводы, поэтому они богаты растворимой клетчаткой, которая способствует более интенсивному сжиганию жира в области живота.

Авокадо

Оказывается, люди, которые регулярно употребляют авокадо, имеют более стройные талии - так показали последние исследования.

Куриная грудка

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Белое мясо куриной грудки содержит много белка, к тому же продлевает чувство сытости и освобождает от желания съесть что-то сладкое.
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 Теги: похудение, продукты

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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