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Эти симптомы помогут определить проблемы с почками

Эти симптомы помогут определить проблемы с почками Врачи рекомендуют прислушиваться к своему организму.

По словам лечащих врачей, на проблемы с почками могут указывать не совсем типичные симптомы. Терапевты составили перечень главных показателей того, что в этом важнейшем для организма органе возникли нарушения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Специалисты напомнили, что без нормальной работы почек правильное функционирование организма невозможно – даже незначительный сбой способен вызвать тяжелые последствия.

По их словам, на проблемы с почками может указывать постоянная усталость. Подобная дисфункция вызывается тем, что кровь начинает хуже транспортировать кислород по организму.

Учитывая, что почки играют роль фильтра в организме, неполадки в их работе отражаются на состоянии кожи. Если появился зуд или ощущение покалывания под кожей, это может указывать на болезнь почек, подсказывают эксперты.

«Конечно, отеки могут появляться по разным причинам, но почечная недостаточность является главной из них. Почки отвечают за регулирование водно-натриевого баланса, поэтому любой сбой в их работе не дает им правильно уравновешивать данные показатели. Также отеки могут возникать из-за выведения с мочой слишком большого количества белка», - рассказали лечащие врачи.

Помимо этого, о болезненном состоянии почек, как указывают медики, может говорить возникшая анемия, а также все неприятные изменения, так или иначе связанные с мочеиспусканием (недержание, жжение, другие запах и цвет мочи).

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Не многие знают и про другой симптом нездоровых почек – появление неприятного запаха изо рта, или металлического привкуса во рту. Это говорит о почечной недостаточности, констатировали терапевты.
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 Теги: почки, диагностика

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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