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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, можно ли гипертоникам пить кефир

Врачи рассказали, можно ли гипертоникам пить кефирНе только можно, но и нужно, утверждают специалисты.

Данные совместной работы ученых из Обернского университета (США) и специалистов Университета Вила Велья (Бразилия) свидетельствуют, что употребление кефира очень полезно для гипертоников – этот продукт помогает им снижать повышенное давление.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.

Исследователи заявили, что благодаря кефиру нормализуется связь между пищеварительной и нервной системами организма.

Еще раньше было установлено, что дисбаланс бактериальной флоры в кишечнике способствует скачкам артериального давления. Эксперимент с крысами, страдавшими от гипертонии, помог ученым сделать вывод о том, что пробиотики, содержащиеся в кефире, обеспечивают связь между кишечником и головным мозгом, включающую антигипертонические механизмы.

Во время испытаний животных, больных гипертонией, поделили на группы: первая регулярно получала кефир, вторая была лишена этого продукта. В контрольной группе находились здоровые крысы. Спустя девять недель исследователи проверили состояние животных, и выяснилось, что в «кефирной» группе кисломолочный напиток помог грызунам нормализовать давление. У этих крыс, как оказалось, улучшилась барьерная функция кишечника, благодаря которой в кровь не проникают патогенные микроорганизмы. В их организме снизился уровень эндотоксинов - токсических веществ, способных нарушать клеточную целостность.

Ученые резюмировали, что благодаря кефирным пробиотикам пищеварительная и нервная системы начали функционировать в особом режиме согласованности, который в итоге помог снизить повышенное давление у болеющих животных.

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«Кефир восстановил естественный баланс между четырьмя основными полезными бактериями, обитающими в кишечнике, и специфическим ферментом в головном мозге, от которого зависит нормальная функция нервной системы», - заявили научные специалисты.
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 Теги: кефир, снижение давления

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Сегодня, 09:16 » Автор: Ирина Шевченко
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