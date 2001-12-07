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Врачи назвали неизвестный ранее признак рассеянного склероза

Врачи назвали неизвестный ранее признак рассеянного склероза7 серьезных причин онемения рук.
Каждому человеку не раз приходилось сталкиваться с ощущением потери чувствительности ноги или руки, сопровождающимся легким покалыванием или жжением.

Зачастую это происходит из-за временного нарушения кровообращения в конечности вследствие сдавливания сосудов и нервных окончаний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Стоит начать двигаться или сменить положение, и чувствительность восстанавливается. И всё-таки неудобное положение во время сна, к сожалению, не единственная причина онемения рук. Если потерю чувствительности конечности замечаешь всё чаще и она не проходит длительное время, стоит насторожиться, поскольку онемение может быть одним из симптомов серьезного заболевания.

1. Шейный остеохондроз. Любые нарушения в шейном отделе позвоночника, вызывающие ущемление нерва, могут стать причиной онемения рук, а также вызвать головные боли и проблемы с координацией. Начни следить за своей осанкой, а также делать специальную гимнастику. Лучше, конечно, посетить врача, он назначит обследования для выявления патологии.

2. Рассеянный склероз. Шутить по этому поводу можно сколько угодно, но склероз - не просто забывчивость, а серьезное неврологическое заболевание. Вследствие поражения нервных оболочек головного и спинного мозга происходит нарушение прохождения нервных импульсов. Чувствительность снижается, и в руках может ощущаться онемение. Если другие причины онемения рук исключены, имеет смысл обратиться к неврологу.

3. Туннельный синдром (синдром запястного канала) наблюдается часто у людей, деятельность которых связана с монотонной работой руками (программисты, швеи, музыканты). Вследствие повторяющихся движений пальцев происходит отек сухожилий, проходящих через узкий канал. Нерв в канале сдавливается - человек чувствует онемение и неприятное покалывание в кисти (особенно по утрам). Обязательно братись к неврологу, потому что в запущенной форме данное заболевание чревато осложнениями вплоть до атрофии мышц пальца.

4. Тромбоз вен конечности также приводит к онемению. Тромб замедляет ток крови, поэтому доставка веществ, важных для поддержания функций конечности, нарушается. Тромбоз чреват и отеками, и прочими серьезными осложнениями (гангрена, отрыв тромба), поэтому заболевание обязательно требует диагностики и соответствующего лечения.

5. Анемия и сахарный диабет часто сопровождаются нарушением кровообращения в конечностях и, как следствие, онемением.

6. Невралгия плечевого сплетения, а также длительные воспалительные процессы в окружающих тканях могут вызвать болевой синдром с последующим онемением руки.

7. Нарушение мозгового кровообращения (инсульт) - самая опасная причина онемения рук. Если онемение рук сопровождается еще и нарушением работы нижних конечностей, спутанностью сознания, головной болью, нарушением речи и зрения - нужно немедленно вызывать неотложку!

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Мы привели основные из возможных причин онемения рук. Если тебя постоянно беспокоит дискомфорт в конечностях не только после неудобной позы во время сна, незамедлительно обследуйся и проконсультируйся у врача. Подобные симптомы лучше не оставлять без внимания, ведь они могут перейти в серьезное хроническое заболевание.
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 Теги: онемение рук, симптомы склероза

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Сегодня, 15:58 » Автор: Ирина Шевченко
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