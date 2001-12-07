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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, что делать, если человек поперхнулся

Медики рассказали, что делать, если человек поперхнулсяЕсли человек подавился, лучше всего попросить его покашлять.

Многие из нас, заметив, что кто-то подавился во время еды, тут же начинают стучать ему по спине. Однако на самом деле делать этого ни в коем случае нельзя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.

Медики утверждают, что подобные действия могут только ухудшить состояние человека. Постучав пострадавшего по спине, мы тем самым можем изменить положение инородного тела в организме, и нет никаких гарантий того, что пища покинет дыхательные пути. Скорее, наоборот.

Кусочек пищи, застрявший в дыхательных путях, от стука не выскочит наружу, а, напротив, провалится еще глубже.

Следствием данных, неправильных действий может стать остановка дыхания или даже смерть.

Если человек подавился, лучше всего попросить его покашлять, одновременно наклоняясь вперед. Можно также выполнить 5 коротких и резких выдохов с наклоном туловища. Необходимо проследить за тем, чтобы пострадавший не делал глубоких вдохов. Иначе инородное тело может проскочить глубже в дыхательные пути и произойдет их закупорка.

Если же несчастный не может даже покашлять, то, скорее всего, закупорка уже произошла. В таком случае медики советуют применить метод Хаймлиха.

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Для этого нужно встать позади пострадавшего и обхватить его руками. Сцепленные кисти рук положить между пупком и грудиной и совершать толчки по направлению внутрь и вверх. В большинстве случаев под напором воздуха кусочек пищи покинет дыхательные пути. Однако вызов «Скорой помощи» все-таки не будет лишним.
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 Теги: Медики, поперхнулся

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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