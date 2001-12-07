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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как искусственное освещение вызывает бессонницу

Медики рассказали, как искусственное освещение вызывает бессонницуИсследователи обнаружили связь между интенсивностью искусственного освещения и бессонницей у людей.

Анализ данных, собиравшихся в Южной Корее за период с 2002 по 2013 год, показал: так называемое световое загрязнение, под которым подразумевается искусственное освещение городов, вызывает бессонницу. Данные научной работы опубликованы на Science Alert.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Всего ученые проанализировали данные 52?027 человек в возрасте от 60 лет. 60% из них составляли женщины. Специалисты сравнили то, как часто среди испытуемых использовались рецепты на снотворное, с полученными со спутников отображениями электрического освещения.

В результате исследователи обнаружили связь между интенсивностью искусственного освещения и бессонницей у людей. Оказалось, что не только чаще, но и в более высоких дозах препараты против бессонницы употреблялись людьми, проживавшими в районах с наиболее насыщенным искусственным освещением.

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Исследование южнокорейских ученых не первое, демонстрирующее негативное влияние искусственного освещения на качество сна. Ученые из Институте биологических исследований Солка (США) высказывались до этого о том, что свет от смартфонов и других электронных устройств провоцирует нарушения циркадных ритмов, непосредственно связанной с бессоницей и крепостью сна.


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 Теги: Медики, бессонница

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Сегодня, 19:24 » Автор: Едгар Букмирза
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