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Раздел: Медицина  
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Названы народные средства для укрепления сосудов

Названы народные средства для укрепления сосудовМед – незаменимый помощник.

С древних времен в народе мед широко применялся для исцеления от множества недугов. В старинных лечебниках приводятся сотни рецептов снадобий с использованием пчелиного меда, который считается лекарственным средством для людей любого возраста.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Мед – незаменимый помощник в лечении заболеваний сердечнососудистой системы. Так, мед с женьшенем хорошо укрепляет сердечную мышцу. Приготовить такую смесь просто: взять 3 г порошка корня женьшеня и 500 г меда, тщательно перемешать. Взрослым принимать 2 раза в день по 1 ст. ложке, детям – по 1 ч. ложке.

Кроме того, мед хорошо помогает при гипертонии, стенокардии, атеросклерозе.

Рецепт 1

Смешать 70 г меда, 50 мл сока моркови, 50 мл сока хрена и сок 1 лимона. Смесь принимать 3 раза в день по 10 мл за 30–40 минут до еды в течение 50 дней. Рекомендуется применять при гипертонии.

Рецепт 2

300 г ядер грецких орехов истолочь, добавить 100 мл сока алоэ, 50 мл сока лимона, 250 г меда и тщательно перемешать. Смесь принимать по 30 мл 3 раза в день за 30–40 минут до еды. Рекомендуется применять при стенокардии.

Рецепт 3

Смешать равное количество травы зверобоя, сочевника, крапивы, толокнянки и подорожника. 5 г смеси залить 250 мл кипятка, дать настояться. Принимать по 100 мл с 10 г меда 3 раза в день перед едой. Рекомендуется при стенокардии и ишемической болезни сердца.

Рецепт 4

100 г ядер грецких орехов истолочь, добавить 50 г меда, тщательно перемешать. Смесь съесть за 1 час до приема пищи. Рекомендуется принимать в течение 45–50 дней при гипертонии.

Рецепт 5

200 мл сока белого репчатого лука смешать с 250 г меда, добавить 50 г лимонной корки, пропущенной через мясорубку. Принимать смесь по 30 мл 3 раза в день за 30–40 минут до еды или через 2 часа после в течение 2 месяцев. Хранить лекарство закрытым в темном прохладном месте. Рекомендуется применять при гипертонии, склерозе сосудов головного мозга, атеросклерозе, сердечнососудистых заболеваниях.

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Рецепт 6

100 мл свежего сока репчатого лука и 110 г меда тщательно перемешать (если мед кристаллизовался, его следует слегка нагреть на водяной бане). Принимать по 1 ст. ложке 5–6 раз в день за 30–40 минут до еды или через 2–2,5 часа после еды. Курс лечения – 2 месяца. Принимать средство при атеросклерозе.
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 Теги: народные средства, сосуды

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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