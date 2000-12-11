Раздел: Медицина
Медики объяснили, стоит ли переплачивать за бездрожжевой хлеб
Оказалось, что польза этого продукта преувеличена.
Бездрожжевой хлеб часто предпочитают те, кто следит за своим здоровьем, полагая, что он более полезен. Но так ли это на самом деле? Об этом расскажет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Поборники здорового образа жизни уверяют, что содержащиеся в хлебе дрожжи, попадая в кишечник, начинают там бродить. В результате нарушается пищеварение, повышается газообразование и даже образуются «шлаки», которые непременно надо выводить.
В бездрожжевом хлебе используется закваска, которая получается из молочнокислых бактерий и - внимание! - тех же самых дрожжей. Поэтому утверждение, что бездрожжевой хлеб не содержит дрожжей, само по себе является довольно спорным. А вот вкус у хлеба, приготовленного на закваске, действительно отличается. И если он вам нравится, то за это стоит заплатить, понимая, что пользы в нем столько же, сколько и в обычном дрожжевом хлебе.
При этом не нужно беспокоиться о том, что грибки и бактерии из дрожжей и закваски поселятся в кишечнике и начнут вам вредить, все микроорганизмы погибают от высокой температуры. Однако вам навредит любой хлеб в случае переедания.
Читайте также: Врачи рассказали, от каких проблем со здоровьем помогает фасоль
Обратите также внимание на добавки, включенные в состав хлеба. Отруби, семена льна, подсолнечника, тыквы и другие делают любой хлеб более вкусным и полезным.
Бездрожжевой хлеб часто предпочитают те, кто следит за своим здоровьем, полагая, что он более полезен. Но так ли это на самом деле? Об этом расскажет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Поборники здорового образа жизни уверяют, что содержащиеся в хлебе дрожжи, попадая в кишечник, начинают там бродить. В результате нарушается пищеварение, повышается газообразование и даже образуются «шлаки», которые непременно надо выводить.
В бездрожжевом хлебе используется закваска, которая получается из молочнокислых бактерий и - внимание! - тех же самых дрожжей. Поэтому утверждение, что бездрожжевой хлеб не содержит дрожжей, само по себе является довольно спорным. А вот вкус у хлеба, приготовленного на закваске, действительно отличается. И если он вам нравится, то за это стоит заплатить, понимая, что пользы в нем столько же, сколько и в обычном дрожжевом хлебе.
При этом не нужно беспокоиться о том, что грибки и бактерии из дрожжей и закваски поселятся в кишечнике и начнут вам вредить, все микроорганизмы погибают от высокой температуры. Однако вам навредит любой хлеб в случае переедания.
Читайте также: Врачи рассказали, от каких проблем со здоровьем помогает фасоль
Обратите также внимание на добавки, включенные в состав хлеба. Отруби, семена льна, подсолнечника, тыквы и другие делают любой хлеб более вкусным и полезным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
800
0
Также советуем посмотреть
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
Оставьте свой комментарий