Раздел: Медицина
Ученые выявили еще одну причину появления кариеса
Важное открытие сделали в Швейцарии.
Ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Генетические причины кариеса были понятны антропологам достаточно давно из-за разной подверженности этой болезни людей различных рас.
Ученым из университета Цюриха (Швейцария) удалось выявить генетический комплекс, отвечающий за формирование зубной эмали. Мутация гена в этой области усиливает риск заболевания.
Ученые из Центра зубной медицины при Институте молекулярной биологии исследовали в лабораторных условиях мышей с различными мутациями белков зубной эмали. Все эти мыши имели явные дефекты зубной эмали. И ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали.
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Открытие швейцарских ученых позволяет лучше понять процессы формирования зубной эмали и развитие кариеса. Оказалось, что риск исходит не только от бактерий полости рта, но также в надежности самих зубов и их выносливости.
Ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Генетические причины кариеса были понятны антропологам достаточно давно из-за разной подверженности этой болезни людей различных рас.
Ученым из университета Цюриха (Швейцария) удалось выявить генетический комплекс, отвечающий за формирование зубной эмали. Мутация гена в этой области усиливает риск заболевания.
Ученые из Центра зубной медицины при Институте молекулярной биологии исследовали в лабораторных условиях мышей с различными мутациями белков зубной эмали. Все эти мыши имели явные дефекты зубной эмали. И ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали.
Читайте также: Врачи рассказали, от каких проблем со здоровьем помогает фасоль
Открытие швейцарских ученых позволяет лучше понять процессы формирования зубной эмали и развитие кариеса. Оказалось, что риск исходит не только от бактерий полости рта, но также в надежности самих зубов и их выносливости.
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