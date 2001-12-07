Раздел: Медицина
Врачи рассказали, к чему приводит еда перед телевизором
Во время приема пищи лучше не отвлекаться.
Американские ученые из университета Миннесоты выяснили, что еда перед телевизором опасна для прочности семьи и для здоровья ее членов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Объектом исследований стали 120 американских семей, в которых были дети от 6 до 12 лет.
Их попросили снять 2 семейных обеда и рассказать, понравилась ли им блюда. Почти половина семей (43%) ели перед включенным телевизором. И только чуть более 30% семей не включали телевизор во время семейного ужина.
Как выяснили ученые, здоровье тех американских семей, которые принимают пищу за столом вместе с родственниками, лучше, чем у тех, которые едят перед телевизором.
Дело в том, что перед голубым экраном люди меньше следят за тем, что попадает в желудок. Поэтому таким образом потребляют больше вредных продуктов и переедают.
Читайте также: Медики объяснили, стоит ли переплачивать за бездрожжевой хлеб
А совместный ужин с разговорами о том, как прошел день, объединяет семью, а иногда работает как терапия (человек может поделиться пережитым стрессом с родными). От ужина перед телевизором такого эффекта не будет.
Американские ученые из университета Миннесоты выяснили, что еда перед телевизором опасна для прочности семьи и для здоровья ее членов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Объектом исследований стали 120 американских семей, в которых были дети от 6 до 12 лет.
Их попросили снять 2 семейных обеда и рассказать, понравилась ли им блюда. Почти половина семей (43%) ели перед включенным телевизором. И только чуть более 30% семей не включали телевизор во время семейного ужина.
Как выяснили ученые, здоровье тех американских семей, которые принимают пищу за столом вместе с родственниками, лучше, чем у тех, которые едят перед телевизором.
Дело в том, что перед голубым экраном люди меньше следят за тем, что попадает в желудок. Поэтому таким образом потребляют больше вредных продуктов и переедают.
Читайте также: Медики объяснили, стоит ли переплачивать за бездрожжевой хлеб
А совместный ужин с разговорами о том, как прошел день, объединяет семью, а иногда работает как терапия (человек может поделиться пережитым стрессом с родными). От ужина перед телевизором такого эффекта не будет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
51
0
Также советуем посмотреть
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
Оставьте свой комментарий