» » Названы продукты, «сжигающие» висцеральный жир
Раздел: Медицина  
0

Названы продукты, «сжигающие» висцеральный жир

Названы продукты, «сжигающие» висцеральный жирСпециалисты рекомендуют избегать насыщенных жиров.

Ежедневное употребление 10 г растворимой клетчатки поможет избавиться от висцерального жира на животе, окружающего внутренние органы.

К такому выводу пришла международная группа экспертов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

По словам специалистов, растворимая клетчатка может снизить уровень висцерального жира на 3,7% за пять лет. Как утверждают ученые, клетчатка содержится в овсяных отрубях, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе, некоторых фруктах и овощах. Эксперты считают, что благодаря цельным зернам человек чувствует себя более насыщенным, следовательно, легче контролирует аппетит.

Читайте также: Названы продукты, помогающие справиться с сонливостью

Кроме того, к снижению процента жира в области живота приводит потребление мононенасыщенных жиров (большое их количество содержится в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов). При этом специалисты рекомендуют избегать насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, сале, мясе и птице.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, похудение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:48 » Автор: Ирина Шевченко
     1361
     0

Похожие новости по теме

Пять продуктов, способствующих выведению жиров из организма Пять продуктов, способствующих выведению жиров из организма

Диетологи рекомендуют включать в рацион эти продукты абсолютно всем людям.

Эти продукты помогут держать кожу в тонусе Эти продукты помогут держать кожу в тонусе

Не секрет, что на состояние нашей кожи влияет то, что мы едим.

Медики объяснили, к чему приводит чрезмерное потребление кофе Медики объяснили, к чему приводит чрезмерное потребление кофе

Чрезмерное потребление кофе приводит к ожирению

Эти продукты ускоряют сжигание жира Эти продукты ускоряют сжигание жира

Регулярное потребление данных продуктов помогает снизить вес без значительных усилий.

Жирная пища увеличивает риск заболевания раком у женщин Жирная пища увеличивает риск заболевания раком у женщин

К такому выводу пришли итальянские ученые. Ученые из Национального института рака в Милане обнаружили, что женщины, в чей рацион входит много жира, особенно большое количество насыщенных жиров животного происхождения, были более склонны к развитию некоторых видов рака молочной железы, по сравнению с женщинами, которые

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх