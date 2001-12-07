Раздел: Медицина
Ежедневное употребление этого продукта может спровоцировать инсульт
Любимое мужское блюдо может за месяц довести до инфаркта.
Ежедневное употребление красного мяса в течении месяца способно спровоцировать болезни сердца.
К такому выводу пришли специалисты из Cleveland Clinic. передает Хроника.инфо со ссылкой на proman.
По словам ученых, регулярное употребление красного мяса увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней за счет повышения в несколько раз уровня органического компонента под названием триметиламин N-оксид (TMAO), который вырабатывается в кишечнике во время процессов пищеварения. Именно этот компонент провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышая риск инсультов, инфарктов и преждевременной смерти.
В ходе нового исследования, было установлено, что людям достаточно питаться красным мясом всего один месяц для того, чтобы показатели TMAO увеличились как минимум в три раза. У некоторых и вовсе было зафиксировано повышение уровня данного вещества в 10 раз, по сравнению с теми, кто предпочитал курицу или растительную пищу.
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Кроме того, по словам авторов научной работы, выяснилось, что почки человека могут изменить уровень эффективности вывода из организма определённых компонентов в зависимости от нашего питания целиком, а не только от соли или воды. Ученые уверены, что, получили дальнейшие доказательства того, что определенные изменения в питании могут быть очень эффективной стратегией снижения уровня TMAO и соответственно, риска болезней сердца.
Ежедневное употребление красного мяса в течении месяца способно спровоцировать болезни сердца.
К такому выводу пришли специалисты из Cleveland Clinic. передает Хроника.инфо со ссылкой на proman.
По словам ученых, регулярное употребление красного мяса увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней за счет повышения в несколько раз уровня органического компонента под названием триметиламин N-оксид (TMAO), который вырабатывается в кишечнике во время процессов пищеварения. Именно этот компонент провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышая риск инсультов, инфарктов и преждевременной смерти.
В ходе нового исследования, было установлено, что людям достаточно питаться красным мясом всего один месяц для того, чтобы показатели TMAO увеличились как минимум в три раза. У некоторых и вовсе было зафиксировано повышение уровня данного вещества в 10 раз, по сравнению с теми, кто предпочитал курицу или растительную пищу.
Читайте также: Врачи назвали напитки, повышающие потенцию
Кроме того, по словам авторов научной работы, выяснилось, что почки человека могут изменить уровень эффективности вывода из организма определённых компонентов в зависимости от нашего питания целиком, а не только от соли или воды. Ученые уверены, что, получили дальнейшие доказательства того, что определенные изменения в питании могут быть очень эффективной стратегией снижения уровня TMAO и соответственно, риска болезней сердца.
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