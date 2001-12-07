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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, какой напиток может защитить от слабоумия

Медики подсказали, какой напиток может защитить от слабоумияДиетологи назвали идеальный продукт для улучшения работы мозга.

Регулярное употребление апельсинового сока почти на 50% повышает защищенность человека от развития смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

В ходе 18-летнего эксперимента, к в котором участвовали 28 тысяч мужчин, живущих в США, специалисты выяснили, что употребление овощей и фруктов эффективно защищает от развития симптомов слабоумия. В частности, от такого красноречивого признака данного заболевания, как проблемы с памятью.

Также стало известно, что обилие растительной пищи в рационе снижает риск появления слабоумия на 34%. Но еще более надежным защитником от возникновения симптомов слабоумия, как оказалось, является апельсиновый сок. У мужчин, которые выпивали стакан свежевыжатого апельсинового сока в день, вероятность развития данного недуга снизилась на 47%.

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По словам специалистов, один из наиболее важных факторов в этом исследовании – возможность наблюдать за большой группой мужчин в течение 20-летнего периода. А апельсиновый сок и зеленые листовые овощи наиболее позитивно влияли на память и мышление самых пожилых мужчин».
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 Теги: апельсиновый сок, профилактика слабоумия

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Сегодня, 16:47 » Автор: Ирина Шевченко
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