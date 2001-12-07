Раздел: Медицина
Медики подсказали, какой напиток может защитить от слабоумия
Диетологи назвали идеальный продукт для улучшения работы мозга.
Регулярное употребление апельсинового сока почти на 50% повышает защищенность человека от развития смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.
К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
В ходе 18-летнего эксперимента, к в котором участвовали 28 тысяч мужчин, живущих в США, специалисты выяснили, что употребление овощей и фруктов эффективно защищает от развития симптомов слабоумия. В частности, от такого красноречивого признака данного заболевания, как проблемы с памятью.
Также стало известно, что обилие растительной пищи в рационе снижает риск появления слабоумия на 34%. Но еще более надежным защитником от возникновения симптомов слабоумия, как оказалось, является апельсиновый сок. У мужчин, которые выпивали стакан свежевыжатого апельсинового сока в день, вероятность развития данного недуга снизилась на 47%.
Читайте также: Врачи назвали привычный напиток, ослабляющий потенцию
По словам специалистов, один из наиболее важных факторов в этом исследовании – возможность наблюдать за большой группой мужчин в течение 20-летнего периода. А апельсиновый сок и зеленые листовые овощи наиболее позитивно влияли на память и мышление самых пожилых мужчин».
Регулярное употребление апельсинового сока почти на 50% повышает защищенность человека от развития смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.
К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
В ходе 18-летнего эксперимента, к в котором участвовали 28 тысяч мужчин, живущих в США, специалисты выяснили, что употребление овощей и фруктов эффективно защищает от развития симптомов слабоумия. В частности, от такого красноречивого признака данного заболевания, как проблемы с памятью.
Также стало известно, что обилие растительной пищи в рационе снижает риск появления слабоумия на 34%. Но еще более надежным защитником от возникновения симптомов слабоумия, как оказалось, является апельсиновый сок. У мужчин, которые выпивали стакан свежевыжатого апельсинового сока в день, вероятность развития данного недуга снизилась на 47%.
Читайте также: Врачи назвали привычный напиток, ослабляющий потенцию
По словам специалистов, один из наиболее важных факторов в этом исследовании – возможность наблюдать за большой группой мужчин в течение 20-летнего периода. А апельсиновый сок и зеленые листовые овощи наиболее позитивно влияли на память и мышление самых пожилых мужчин».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
988
0
Также советуем посмотреть
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
- В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
- У Европы лопнуло терпение на Скрипалях
- Сеть покорил теленок размером с кошку
- На Закарпатье произошла утечка нефти
- Так было угодно Богу
- Кот-качок стал героем забавного мема
- Боты заняты разогревом ситуации во Франции
- В Одессе медуниверситет закроется до весны
Оставьте свой комментарий