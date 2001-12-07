Раздел: Медицина
Ученые выяснили, кому полезна малосолевая диета
Употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца.
Диета с небольшим количеством соли оказалась полезной только для женщин, так как ее избыток в организме мужчин не приводит к развитию гипертонии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, давно стали главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, причем у большинства из них подобные проблемы возникают из-за гипертонии, стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.
В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.
Подобные открытия, как отмечает Фолкнер, сделали необычно популярными различные диеты, содержавшие в себе минимальные количества соли. Когда ученые изучили последствия распространения подобной моды, разгорелись новые скандальные дискуссии.
Выяснилось, что в большинстве случаев переход на подобную пищу не снижал давление у любителей подобной диеты и не защищал их от развития гипертонии. Более того, два года назад ученые из Канады показали, что эта диета была опасной для здоровья большинства людей, повышая, а не понижая вероятность развития болезней сердца и сосудов.
Анализируя результаты подобных экспериментов, Фолкнер и ее коллеги заметили, что позитивные эффекты от этой диеты были более выражены в ходе тех наблюдений, в которых участвовало больше женщин, чем мужчин.
Это натолкнуло их на мысль, что многие негативные результаты, и в особенности итоги опытов на мышах, где обычно применяются только самцы, могут быть связаны с тем, что соль по-разному влияет на работу сосудов мужчин и женщин.
Они проверили эту идею, закупив несколько десятков мышей и того, и другого пола. Половину из них медики посадили на обычную диету, а других начали кормить очень пересоленной пищей, состоявшей на 4% из соли.
В первые сутки эксперимента, как отмечает Фолкнер, никаких серьезных различий между самцами и самками не было, однако уже через неделю ситуация кардинально изменилась. Давление в сосудах последних выросло на 10 миллиметров ртутного столба, что повысило риск развития гипертонии и прочих болезней сердца в несколько раз.
Причиной этого было то, что организм самок вырабатывает больше альдостерона - гормона, управляющего скоростью вывода воды и натрия из организма. Как правило, при появлении больших количеств соли его концентрация в крови падает, что заставляет почки "выкачивать" дополнительные количества жидкости и натрия из кровотока.
Этот механизм, как обнаружили ученые, прекрасно работает в теле самцов, но почему-то почти не включается в организме самок. Благодаря этому соль начинает накапливаться в их организме, что приводит к утолщению стенок сосудов и росту давления.
Руководствуясь этой идеей, Фолкнер и ее коллеги попытались исправить ситуацию, используя одно из популярных мочегонных лекарств. Здоровье мышей сразу пошло на поправку, и через несколько дней их давление вернулось в норму, несмотря на то, что они продолжали питаться "вредной" диетой.
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Соответственно, все это говорит о том, что малосолевые диеты будут полезными только для женщин и небольшой группы мужчин, чье тело необычно плохо реагирует на изменения в концентрации альдостерона. И даже им не обязательно мучать себя таким образом - аналогичного эффекта можно добиться, если просто принимать препараты, подавляющие этот гормон.
Диета с небольшим количеством соли оказалась полезной только для женщин, так как ее избыток в организме мужчин не приводит к развитию гипертонии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, давно стали главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, причем у большинства из них подобные проблемы возникают из-за гипертонии, стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.
В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.
Подобные открытия, как отмечает Фолкнер, сделали необычно популярными различные диеты, содержавшие в себе минимальные количества соли. Когда ученые изучили последствия распространения подобной моды, разгорелись новые скандальные дискуссии.
Выяснилось, что в большинстве случаев переход на подобную пищу не снижал давление у любителей подобной диеты и не защищал их от развития гипертонии. Более того, два года назад ученые из Канады показали, что эта диета была опасной для здоровья большинства людей, повышая, а не понижая вероятность развития болезней сердца и сосудов.
Анализируя результаты подобных экспериментов, Фолкнер и ее коллеги заметили, что позитивные эффекты от этой диеты были более выражены в ходе тех наблюдений, в которых участвовало больше женщин, чем мужчин.
Это натолкнуло их на мысль, что многие негативные результаты, и в особенности итоги опытов на мышах, где обычно применяются только самцы, могут быть связаны с тем, что соль по-разному влияет на работу сосудов мужчин и женщин.
Они проверили эту идею, закупив несколько десятков мышей и того, и другого пола. Половину из них медики посадили на обычную диету, а других начали кормить очень пересоленной пищей, состоявшей на 4% из соли.
В первые сутки эксперимента, как отмечает Фолкнер, никаких серьезных различий между самцами и самками не было, однако уже через неделю ситуация кардинально изменилась. Давление в сосудах последних выросло на 10 миллиметров ртутного столба, что повысило риск развития гипертонии и прочих болезней сердца в несколько раз.
Причиной этого было то, что организм самок вырабатывает больше альдостерона - гормона, управляющего скоростью вывода воды и натрия из организма. Как правило, при появлении больших количеств соли его концентрация в крови падает, что заставляет почки "выкачивать" дополнительные количества жидкости и натрия из кровотока.
Этот механизм, как обнаружили ученые, прекрасно работает в теле самцов, но почему-то почти не включается в организме самок. Благодаря этому соль начинает накапливаться в их организме, что приводит к утолщению стенок сосудов и росту давления.
Руководствуясь этой идеей, Фолкнер и ее коллеги попытались исправить ситуацию, используя одно из популярных мочегонных лекарств. Здоровье мышей сразу пошло на поправку, и через несколько дней их давление вернулось в норму, несмотря на то, что они продолжали питаться "вредной" диетой.
Читайте также: Белковая диета: чем и кому она полезна
Соответственно, все это говорит о том, что малосолевые диеты будут полезными только для женщин и небольшой группы мужчин, чье тело необычно плохо реагирует на изменения в концентрации альдостерона. И даже им не обязательно мучать себя таким образом - аналогичного эффекта можно добиться, если просто принимать препараты, подавляющие этот гормон.
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